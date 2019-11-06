06 ноября 2019 года

РЭЦ отметил роль рыбы в развитии экспорта

Динамику роста несырьевого неэнергетического экспорта страны начинает задавать продукция АПК, в том числе рыба, рассказал директор Российского экспортного центра Андрей Слепнёв.

Председатель правительства Дмитрий Медведев провел встречу с генеральным директором Российского экспортного центра Андреем Слепнёвым. Часть стенограммы размещена на сайте правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава РЭЦ обратил внимание, что второе полугодие ознаменовалось достаточно активным ростом несырьевого неэнергетического экспорта.

«У нас база прошлого года была очень высокой, поэтому в сравнении, чисто статистически, мы выглядели не так уникально, как в прошлом году. Но сейчас картина новая сложилась. Рост, который мы видим теперь, обусловлен новыми драйверами роста. Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего в сфере АПК – масло, мясо, рыба, кондитерские изделия», - рассказал Андрей Слепнёв.

Говоря о рынках поставок, он отметил, что рыба в первую очередь экспортируется в Азиатский регион.

Напомним, в конце сентября Росрыболовство опубликовало данные о продажах рыбной продукции за рубеж по итогам первых восьми месяцев 2019 г.: экспорт в натуральном выражении вырос на 0,9% к уровню прошлого года – до 1,44 млн тонн. В денежном эквиваленте поставки увеличились на 11% – до 3,388 млрд долларов.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2024 г. по поставкам продукции АПК планируется достичь планки в 45 млрд долларов. По прогнозам Минсельхоза, на долю рыбных товаров придется 8,5 млрд долларов.

Fishnews