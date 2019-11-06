06 ноября 2019 года

Russian Fish ждет предложений

В ближайшее время планируется продолжить обсуждение вопросов продвижения российской рыбной продукции, сообщил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Для этих целей решено создать некоммерческую организацию Russian Fish.

С 30 октября по 1 ноября российские рыбаки представляли свою продукцию на 24-й Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао China Fisheries & Seafood Expo.

Национальный стенд объединил рекордное количество компаний: под флагом России выступило более 30 предприятий, число официально зарегистрированных участников с российской стороны превысило 500, отметил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании ДВНПС во Владивостоке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заместитель главы ведомства поблагодарил рыбаков за активное участие. «Флаг российский представлен на очень хорошем и серьезном уровне», – сказал Петр Савчук.

Он напомнил, что для продвижения российской рыбопродукции и морепродуктов решено создать некоммерческую организацию. «Мы будем продвигать наш российский товар не только в Китае, но во все страны мира», – подчеркнул замглавы Федерального агентства по рыболовству.

Важнейшей задачей при этом остается обеспечение рыбой внутреннего рынка, заявил Петр Савчук. В ближайшее время планируется обсудить вопросы продвижения, сообщил он.

На выставке в Циндао проект Russian Fish рассматривался на специальном круглом столе. Концепцию организации по продвижению российской рыбы представила компания Expo Solutions Group.

Fishnews