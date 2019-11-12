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Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Анатолий Леонтьев: Безопасность мореплавания начинается на берегу

В России необходимо восстановить систему учебно-тренажерных центров для подготовки экипажей промысловых судов, считает начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев.

Когда существовали независимые и полноправные государственные администрации морских рыбных портов, на всех рыбохозяйственных бассейнах во многих крупных портах были свои учебно-тренажерные суда либо береговые УТЦ, отметил Анатолий Леонтьев в интервью Fishnews. По мере старения учебные суда выводились из состава флотов и утилизировались, но без замены новыми.

Сейчас обучение экипажей борьбе за живучесть проходит непосредственно на рыбопромысловых судах, констатировал руководитель спасательного отряда.

«Однако, как показывает практика, специфика и интенсивный режим работы на промысле не позволяет надлежащим образом и в полном объеме подготовить людей до и во время рейса к борьбе за живучесть судна. К сожалению, даже учебные тревоги в рейсе зачастую проходят только на бумаге», - рассказал глава Северного ЭО АСР.

По его мнению, на каждом промысловом бассейне, а в идеале - в каждом крупном морском порту должен быть свой центр, эффективно готовящий экипажи к борьбе за живучесть судна.

Собеседник Fishnews также обратил внимание на возможные проблемы применения «регуляторной гильотины»: «под нож» попадают основополагающие нормативно-правовые акты в области безопасности на рыболовном флоте - «Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности СССР» (НБЖР-80) и другие.

Начальник отряда отметил, что отмена НПА времен Советского союза и издание вместо них новых, адаптированных к современности, необходимы, однако подходить к вопросу надо взвешенно.

«Эти нормы разрабатывались системно именно для рыболовного флота, с учетом его специфики, которая кардинально отличает промысловые суда от торговых. Нельзя просто отменить фундаментальные правила, нормы и стандарты, не приняв при этом аналогичные новые», - подчеркнул Анатолий Леонтьев.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

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