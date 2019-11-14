14 ноября 2019 года

Бесхозные суда в Нагаевской бухте ждут подъема

В бухте Нагаева (Магаданская область), согласно реестру, осталось 12 затонувших судов, которые создают экологическую угрозу акватории. Основная проблема их подъема - определение ответственных лиц, отмечают в региональном правительстве.

У некоторых затонувших кораблей нет владельца или владелец не установлен, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области. Губернатор Сергей Носов поручил решать вопрос подъема и утилизации в комплексе с реконструкцией причалов и модернизацией инфраструктуры.

Необходимо провести масштабное водолазное обследование бухты, чтобы точно определить ситуацию с затонувшими судами. Параллельно с обследованием будут готовить проектно-сметную документацию на подъем судов. Еще один немаловажный вопрос — получение разрешений и лицензий на проведение работ, отметили в областном правительстве.

В прошлом году вылившийся из затонувшего судна мазут загрязнил не только акваторию, но и часть пляжа. Поэтому вопросу экологической безопасности уделяют особое внимание.

В середине июля 2019 г. проблему очистки бухты с главой региона обсудил вице-премьер Алексей Гордеев. В конце июля он провел межведомственное совещание, на котором также рассматривали вопросы подъема «подводного флота» со дна Нагаевской бухты.

Fishnews