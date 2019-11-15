15 ноября 2019 года

Камчатский краб спустился в метро

«Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро: поезд должен рассказать жителям и гостям столицы, как живут на другом конце страны. При оформлении вагонов использовали и образы морских обитателей – гребешка, китов, краба и других.

Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили на Кольцевой линии московского метро. Старт дал вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

С помощью оформления вагонов москвичам рассказывают о дальневосточных регионах. Теперь их уже одиннадцать: в состав ДФО вошли Бурятия и Забайкальский край, напомнил Юрий Трутнев. Поезд он назвал «мобильной рекламой Дальнего Востока».

Снаружи «Дальневосточный экспресс» украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонов размещены заметки о знаковых местах, об исторических фактах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, работе на Дальнем Востоке.

Нашла свое отражение при оформлении поезда и тема рыбной отрасли и морских богатств региона. Так, на вагоне Камчатского края изображены камчатский краб, сивуч. Также жители столицы могут увидеть Курильское озеро – места нереста уникальной нерки.

Среди запоминающихся образов Сахалинской области - курильский гребешок и киты. Внутри вагона изображен лов палтуса на Курильских островах, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

Бурятия – это богатства озера Байкал: вагон украсили нерпы, омуль. О природном мире Чукотки жителям столицы рассказывают изображения моржей и китов.

При оформлении вагона Магаданской области изобразили горбушовую икру, а также с помощью инфографики рассказали о рыбном хозяйстве региона. Оказавшись в вагоне Приморья, пассажиры метро могут узнать об океанариуме на острове Русский.

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода. Планируется, что с его помощью узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут порядка 3 млн пассажиров.

Fishnews