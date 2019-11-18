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Треска на рыбозаводе. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

Наука разработает ориентир для пограничников

По итогам Северного научно-промыслового совета отраслевому институту поручено ускорить работу над бассейновыми нормами выхода печени трески. Из-за разногласий с пограничниками предприятия прибрежного промысла могут полностью прекратить выпуск такой продукции.

На заседании Северного научно-промыслового совета (СНПС), прошедшем в Мурманске 15 ноября, рыбаки вновь обратили внимание на необходимость скорейшей разработки бассейновых норм выхода печени, икры и молок тресковых видов рыб, поскольку предприятия регулярно сталкиваются с претензиями со стороны контролирующих органов. Проблема в том, что пограничники пересчитывают вес такой продукции на сырец, используя переводные коэффициенты из материалов ВНИРО. Эти данные, как уже не раз указывалось, носят не регламентирующий, а справочный характер и содержат среднегодовые показатели. На практике же выход субпродуктов может меняться в зависимости от сезона.

Тем не менее если при проверке пограничными органами вес выловленной рыбы не совпадает с рассчитанной по коэффициенту цифрой, на судно составляется протокол и предприятие штрафуется. Более того, «излишек» может быть расценен даже как браконьерство. Однако представители Пограничной службы настаивают на сохранении такого подхода, поскольку другого ориентира для расчетов у них сейчас нет.

«У нас уже больше 60 протоколов по этим вопросам, — рассказал Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, подчеркнув, что в таких условиях у предприятий нет стимула осуществлять максимально полную переработку улова. — Сейчас прибрежники, например, вообще выбрасывают за борт и печень, и икру, хотя это ценные продукты».

На заседании замруководителя Росрыболовства Петр Савчук дал распоряжение Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии плотно заняться этим вопросом и до 15 декабря подготовить необходимые материалы.

В рамках СНПС также достигнута договоренность о выделении в 2020 г. дополнительных объемов на прилов палтуса и окуня за счет промышленной квоты. Сейчас эта величина для обоих видов составляет по 2200 тонн. По достижении этого уровня предприятия, которые ведут промысел трески и пикши, обязаны прекратить добычу либо рисковать нарушением правил рыболовства. По словам Владимира Григорьева, после конструктивного обсуждения этот вопрос удалось снять.

«Наши рыбопромышленники выразили, скажем так, поддержку тем, кто не имеет квот, решив увеличить объемы прилова по этим видам до необходимых размеров, — отметил он. — Договорились, что по палтусу поднимут с 2200 до 2500 тонн, по окуню — с 2200 до 2900 тонн. Достаточно прилично, чтобы могли спокойно работать на треске».

Fishnews

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НазадМетки: браконьерствоикрамурманскросрыболовство
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