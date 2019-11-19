19 ноября 2019 года

Стратегия для Арктики учтет интересы рыбного хозяйства

В стратегию развития Арктической зоны до 2035 г. войдут механизмы поддержки инвестпроектов в рыбной отрасли. В первую очередь это касается аквакультуры и глубокой переработки водных биоресурсов.

Обновленный набор инструментов для развития Арктической зоны Минвостокразвития намерено представить на площадке международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдет с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге. Речь пойдет, прежде всего, о пакете законопроектов, направленных на поддержку экономической деятельности на северных территориях. В их числе закон об особом экономическом режиме в Арктике, основы госполитики, определяющие национальные интересы России в этом регионе, стратегия развития Арктической зоны до 2035 г. и новая госпрограмма.

«Буквально на этой неделе эти законопроекты будут вместе с Минфином нами доработаны и уже окончательно внесены в правительство. Начинается их подготовка к внесению в Госдуму», — рассказал на пресс-конференции замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, большие надежды ведомство связывает с законопроектом, который распространяет особый экономический режим на всю территорию Арктической зоны. «Не в рамках опорных зон, не в рамках ТОРов, каких-то территорий, а вся Арктика получает особый режим, в рамках которого будут действовать специальные, в первую очередь налоговые льготы для инвесторов, которые будут реализовывать новые инвестиционные проекты, как в добычной, так и в недобычной сфере», — подчеркнул замминистра.

По его словам, на преференции сможет претендовать не только крупный, но и средний и малый бизнес. Это касается льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на прибыль, налогу на имущество, налогу на землю. Кроме того, для инвесторов предусматриваются административные послабления, например, в виде упрощения таможенных процедур, операций с земельными участками или оформления разрешительной документации.

Хотя рыбная отрасль в законопроекте отдельно не прописана, по словам Александра Крутикова, на нее в полной мере могут распространяться льготы для инвестпроектов, не связанных с добычей полезных ископаемых.

«Что касается основ госполитики и стратегии, мы предусматриваем там направления, связанные с поддержкой, и механизмы, в первую очередь, направленные на глубокую переработку сырья из водных биоресурсов на территории прибрежных субъектов, и меры, направленные на развитие аквакультуры», — уточнил представитель Минвостокразвития.

Он добавил, что в планах министерства провести отдельную встречу на полях форума с предприятиями аквакультуры из регионов Арктической зоны. «Есть разницамежду тем, как эта сфера развивается, например, на Дальнем Востоке и на Севере. С учетом этого будем обсуждать, какие специальные решения нужны для развития рыбоводства в арктических субъектах», — отметил Александр Крутиков.

Он признал, что своя специфика есть и у рыболовства на Северном бассейне, в том числе в связи с международными обязательствами. «Все это учитывается при подготовке стратегии», — заверил замминистра.

Fishnews