20 ноября 2019 года

Краболовам дадут список верфей

Согласно законодательству, Минпромторг и Минвостокразвития должны выпустить список верфей на Дальнем Востоке, к которым необходимо обращаться с запросом условий победителям крабового аукциона. Сейчас приказ находится в Минюсте, сообщили в Министерстве промышленности.

Напомним, что в октябре Росрыболовство впервые провело аукцион по распределению нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. На торги были выставлены права на вылов ценных промысловых объектов в Дальневосточном и Северном бассейнах. При этом получатели квот должны построить в России суда для добычи краба.

Согласно законодательству, компании, с которыми заключается договор на доли квот, обязуются в течение 180 дней предоставить в Росрыболовство (а в случае с дальневосточными крабами и в Минвостокразвития) копию договора на строительство судна, график реализации проекта.

При этом власти решили предусмотреть определенный приоритет для судостроителей Дальнего Востока. Получатели квот в Дальневосточном бассейне должны сначала обратиться с запросом об условиях реализации проекта (сроках, стоимости и т.п.) к верфям региона. Только на основе этой информации (или в случае если ответа не поступило) рыбаки могут передать в Росрыболовство и Минвостокразвития заключение о том, что строительство в ДФО невозможно и (или) нецелесообразно.

Для этих целей, согласно постановлению правительства, Минпромторг совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики должны были до 20 сентября 2019 г. утвердить перечень верфей.

«В настоящее время приказ проходить процедуру регистрации в Минюсте», – ответили на редакционный запрос в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте, размещенном на портале regulation.gov.ru, перечислены девять вервей в разных регионах ДФО. В Приморье это Находкинский судоремонтный завод, «Восточная верфь», Славянский судоремонтный завод, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, судостроительный комплекс «Звезда». В Хабаровском крае – Хабаровский судостроительный завод и Амурский судостроительный завод. В Амурской области – Судостроительный завод им. Октябрьской революции. В Якутии – «Жатайская судоверфь».

Чтобы оценить готовность судостроителей к выполнению заказов от добытчиков краба, в середине ноября на верфях ДФО побывали члены Совета Федерации. Обсуждались вопросы господдержки, кадровая проблема, риски требований к локализации.

Fishnews