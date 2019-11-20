Новости
В выполнении заказов от добытчиков краба примет участие Находкинский судоремонтный завод в Приморье

Краболовам дадут список верфей

Согласно законодательству, Минпромторг и Минвостокразвития должны выпустить список верфей на Дальнем Востоке, к которым необходимо обращаться с запросом условий победителям крабового аукциона. Сейчас приказ находится в Минюсте, сообщили в Министерстве промышленности.

Напомним, что в октябре Росрыболовство впервые провело аукцион по распределению нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. На торги были выставлены права на вылов ценных промысловых объектов в Дальневосточном и Северном бассейнах. При этом получатели квот должны построить в России суда для добычи краба.

Согласно законодательству, компании, с которыми заключается договор на доли квот, обязуются в течение 180 дней предоставить в Росрыболовство (а в случае с дальневосточными крабами и в Минвостокразвития) копию договора на строительство судна, график реализации проекта.

При этом власти решили предусмотреть определенный приоритет для судостроителей Дальнего Востока. Получатели квот в Дальневосточном бассейне должны сначала обратиться с запросом об условиях реализации проекта (сроках, стоимости и т.п.) к верфям региона. Только на основе этой информации (или в случае если ответа не поступило) рыбаки могут передать в Росрыболовство и Минвостокразвития заключение о том, что строительство в ДФО невозможно и (или) нецелесообразно.

Для этих целей, согласно постановлению правительства, Минпромторг совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики должны были до 20 сентября 2019 г. утвердить перечень верфей.

«В настоящее время приказ проходить процедуру регистрации в Минюсте», – ответили на редакционный запрос в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте, размещенном на портале regulation.gov.ru, перечислены девять вервей в разных регионах ДФО. В Приморье это Находкинский судоремонтный завод, «Восточная верфь», Славянский судоремонтный завод, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, судостроительный комплекс «Звезда». В Хабаровском крае – Хабаровский судостроительный завод и Амурский судостроительный завод. В Амурской области – Судостроительный завод им. Октябрьской революции. В Якутии – «Жатайская судоверфь».

Чтобы оценить готовность судостроителей к выполнению заказов от добытчиков краба, в середине ноября на верфях ДФО побывали члены Совета Федерации. Обсуждались вопросы господдержки, кадровая проблема, риски требований к локализации.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.