21 ноября 2019 года

Ведомства разрабатывают новую программу для Волги

Минприроды и Росрыболовство готовят программу по развитию биоразнообразия Волги. Планируются мероприятия по расширению государственного мониторинга, рыбоохране, восстановлению водных биоресурсов.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» предполагается дополнить. О таких планах представители ведомств рассказали на совещании в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Совместно с Росрыболовством готовится программа по развитию биологического разнообразия Волги, заявил замдиректора департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Роман Минухин.

Пока Федеральное агентство по рыболовству участвует только в мероприятиях по низовьям реки, но с дополнением проекта планируется охватить и среднюю часть Волги. Программа должна включать работу по различным направлениям, сообщает корреспондент Fishnews.

«Здесь будут предусмотрены мероприятия по расширению государственного мониторинга, по рыбоохране, а также мероприятия по мелиорации и восстановлению водных биологических ресурсов», – перечислил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

На совещании, которое в августе проводил в Астрахани премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил о планах по повышению рыбопродуктивности Волги и созданию защитных лесов по берегам реки.

Fishnews