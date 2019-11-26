26 ноября 2019 года

Дмитрий Медведев: Контрсанкции первыми отменять не будем

Европейские санкции в отношении РФ и российские ответные меры могут сохраниться надолго, заявил глава правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что в этих условиях тоже можно «жить и развиваться».

Премьер-министр Дмитрий Медведев и его финляндский коллега Антти Ринне провели переговоры и по итогам встречи пообщались с журналистами. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте правительства РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Прозвучал и вопрос о том, может ли Россия в инициативном порядке первой отменить контрсанкции.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ответ известный: «Конечно, мы ничего отменять не будем».

«Конечно, никого санкции не радуют. И наши ответные меры многих не радуют, но не всех. Часть российских компаний, естественно, выступают за то, чтобы наши ответные меры сохранились навсегда, - обратил внимание председатель правительства. - Поживем – увидим».

Он добавил, что, возможно, отношения России и ЕС станут лучше, если удастся продвинуться в урегулировании внутреннего конфликта на Украине.

«А если не удастся продвинуться вперед, значит, надо думать, эти санкции сохранятся надолго. Наши контрсанкции тоже сохранятся надолго, но и в этих условиях можно жить и развиваться», - заявил премьер-министр.

Напомним, продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 г., продлено уже до конца 2020 г. Под запретом ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В санкционный список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов. По закону, изъятая «санкционка» подлежит уничтожению.

Fishnews