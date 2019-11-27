27 ноября 2019 года

«Паллада» весело вошла в Южное полушарие

Учебный барк «Паллада» в ходе кругосветки пересек экватор. По традиции это событие отметили праздником – Днем Нептуна, на котором юнг и курсантов посвятили в моряки дальнего плавания.

Продолжительный сигнал тифона, объявляющий о пересечении экватора, прозвучал на паруснике 25 ноября в 13 часов по судовому времени. «Паллада» благополучно вошла в Южное полушарие и легла в дрейф, долгота составила 171° 30′ 76″ E, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза.

По флотской традиции пересечение экватора на любом судне отмечается праздником — Днем Нептуна. Веселить народ владыке морей помогали Русалка, Звездочет, Доктор Айболит, Брадобрей, Виночерпий, пираты и черти.

Под шутки и смех первопроходцы экватора прошли посвящение в моряки дальнего плавания. Откупиться от «чистилища» удавалось немногим. Черти и пираты устраивали такие испытания, что ребята, перемазанные зеленкой, мукой и все в перьях, сами окунались в купель с забортной водой.

Затем Нептун зачитал указ - повелел подданным не чинить «Палладе» злых препятствий, а желать ей во всех странствиях лишь попутного ветра.

Юнги и курсанты по команде боцманов «запрягли» ветер в паруса и барк направился к первому порту захода – Апиа (Самоа).

Напомним, рейс «Паллады» стартовал из Владивостока 1 ноября. Экспедиция трех парусников Росрыболовства приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Два других барка - «Седов» и «Крузенштерн» - должны выйти из Калининграда 7 декабря, на них уже начали заселяться курсанты.

Fishnews