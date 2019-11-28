28 ноября 2019 года

Василий Соколов: Ухудшение мониторинга на реках приводит к плачевным последствиям

Качество мониторинга гидрологической обстановки на реках становится все хуже, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он напомнил, что сложившаяся ситуация привела к удару по обитателям Волги.

За водой надо следить постоянно

Круглый стол на тему восстановления водных ресурсов малых рек провел Комитет Совета Федерации по экономической политике, сообщает корреспондент Fishnews. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в своем выступлении отметил, что мониторинг с каждым годом становится все хуже и хуже.

«Сокращаются деньги, количество мониторинговых постов уменьшено в десятки раз. И мы уже не имеем никакой адекватной информации о том, что происходит на реках. Приводит это все к очень плачевным последствиям», - подчеркнул замглавы федерального агентства.

Он напомнил, что в этом году произошла фактически катастрофа на Волге. «Были наихудшие за историю наблюдений попуски, самые короткие, по объему очень маленькие, что через три-четыре года скажется на запасах таких ключевых объектов, как вобла, лещ – народной рыбы», - рассказал Василий Соколов.

По его словам, уже обсуждается необходимость введения очень жестких мер по ограничению вылова. «Хотя рыбаки в данном случае не виноваты», - заметил представитель ведомства.

Он обратил внимание, что прогноз на начало года был вполне положительным. Положителен и нынешний прогноз, но его могут быстро скорректировать и окажется, что «воды нет и все пропало», предостерег замглавы Росрыболовства.

Поэтому федеральное агентство считает, что Росгидромету нужно выделить отдельное финансирование для налаживания мониторинга на реках, в том числе малых.

Угроза от лесорубов

Также Василий Соколов поднял тему недавних изменений в Лесной кодекс: нерестоохранные полосы приравняли к рыбохозяйственным заповедным зонам. Нормативная база для этого дорабатывается, но пока подготовлена не полностью, отметил представитель ФАР.

«И мы стоим перед тем, что пока это все будет установлено, часть из этих нерестоохранных полос будет потеряна, вырублена, потому что режимы с них сняты, - сказал замглавы Росрыболовства. - Сейчас проводим работу совместно с Рослесхозом, активно пытаемся поднять из субъектов все меры, которые вводились по нерестоохранным полосам».

Fishnews