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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и заместитель председателя правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы регионального кабмина

Алексей Гордеев поддержал губернатора Камчатки по «рыбным» ориентирам

В рамках нацпроекта, предусматривающего повышение отдачи от экспорта, на федеральном уровне определены показатели для регионов. Ориентиры для Камчатского края обсудили вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Владимир Илюхин.

Зампред правительства РФ Алексей Гордеев и глава Камчатки Владимир Илюхин сошлись во мнении, что для достижения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» необходимо найти оптимальное решение в части объемов экспортируемой рыбной продукции. Такая работа должна быть проведена совместно с Минсельхозом России.

«Дело в том, что этот показатель не может быть фиксированным на период до 2024 года. Камчатские рыбаки целиком и полностью зависят от подходов водных биологических ресурсов. Объемы прошедших двух-трех лет были, действительно, рекордными, но ориентироваться на них и брать за основу было бы не совсем корректно, – объяснил губернатор Камчатского края. – Кроме того, поставки на внутренний и внешний рынки должны быть сбалансированы, чтобы камчатская продукция для жителей нашего края и всей страны была представлена в необходимом объеме».

Алексей Гордеев согласился с доводами Владимира Илюхина, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Соответствующее поручение будет дано Росрыболовству – дополнительно проработать для Камчатки показатели оптимального объема экспорта продукции из водных биоресурсов. Также вице-премьер предложил увеличить поставки за счет рыбопродукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

От задач, поставленных в рамках нацпроекта, зависит стратегия, которую государство выбирает для общего развития международной торговли.

«Необходима оценка экспортного потенциала нашего ресурса, основанная на полноценном маркетинговом исследовании внешнего рынка. Сейчас совместно с федеральным центром работаем над тем, чтобы найти решение», – сообщил Fishnews в ноябре министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Тогда, напомним, вопросы повышения отдачи от поставок рыбных товаров рассматривались на стратегической сессии в Петропавловске-Камчатском.

На выпуск продукции глубокой переработки ориентированы предприятия, которые созданы в крае под инвестиционные квоты. Камчатка лидирует среди других регионов по числу проектов, которые компании реализовали по этой программе.

В целом за последние годы в развитие рыбохозяйственного комплекса вложено свыше 40 млрд рублей частных средств, сообщил Владимир Илюхин в июльском интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Рыбопромышленники инвестируют в обновление флота, в создание и развитие береговых производств, отметил губернатор.

Fishnews

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