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Основными темами стратегической сессии на Камчатке были международная торговля и судоремонт. Фото пресс-службы правительства края

Камчатка подготовит дорожную карту по развитию рыбной отрасли на 2020 год

Основными темами для обсуждения на стратегической сессии, прошедшей на Камчатке, были международная торговля и судоремонт. Итогом мероприятия станет разработанная совместно бизнесом и властями региона дорожная карта по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Участники сессии работали в двух группах: первая рассматривала проблемы развития судоремонтного комплекса, вторая занималась вопросами увеличения объема экспорта рыбопродукции, рассказал Fishnews глава краевого минрыбхоза Андрей Здетоветский.

Напомним, что увеличение объема поставок продукции АПК на внешние рынки предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». На федеральном уровне задан показатель по поставкам рыбы и морепродуктов от российских предприятий: в 2024 г. экспорт в стоимостном выражении должен достигнуть 8,5 млрд долларов.

«В рамках национального проекта перед Камчатским краем поставлена высокая планка. Объем экспорта агропромышленной продукции субъекта должен превысить 1,2 млрд долларов США в 2024 году. Это в полтора раза больше того, что заработали рыбопромышленные предприятия по итогам рекордной и беспрецедентной путины 2018 года. Учитывая, что объем ресурса ограничен, и, судя по научным прогнозам, существенно не изменится, мы вместе с нашими предприятиями пытаемся найти способ решения поставленной задачи. К сожалению, при формировании планов по экспорту не была проведена достаточная аналитическая работа по обоснованию целевых значений. Необходима оценка экспортного потенциала нашего ресурса, основанная на полноценном маркетинговом исследовании внешнего рынка. Сейчас совместно с федеральным центром работаем над тем, чтобы найти решение», - отметил Андрей Здетоветский.

Он добавил, что при сложившейся конъюнктуре цен реализация 100% производимой на Камчатке рыбопродукции на экспорт позволит заработать 1,206 млрд долларов, что все равно меньше показателя национального проекта – 1,234 млрд долларов. При этом необходимо четко сбалансировать работу по развитию экспорта и обеспечению рыбной продукцией внутреннего рынка страны, подчеркнул министр.

Как показала сессия, для существенного роста объема экспорта необходима системная работа по созданию отечественных брендов, продвижению российской рыбопродукции на внешних рынках и увеличению доли продукции с максимально высокой добавленной стоимостью, сказал Андрей Здетоветский.

Сессия также помогла определить шаги по развитию судоремонта. Пришла пора воссоздать эту отрасль, но при адекватном соотношении цены и качества услуг, отмечал ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Для решения задачи необходимо четко оценить потребности предприятий, источники инвестиций и возможные компетенции. Эта работа и будет проводиться с учетом результатов стратегической сессии, сообщил Андрей Здетоветский.

По итогам сессии будет подготовлена дорожная карта по развития отрасли. «Будем в течение всего года работать над ее исполнением. В этот процесс мы постараемся максимально вовлечь представителей бизнес-сообщества», - подчеркнул министр рыбного хозяйства Камчатского края.

В прошлом году Камчатка вновь побила рекорд по вылову, добыв свыше 1,5 млн тонн. Поставки на внешние рынки составили 304 тыс. тонн.

Fishnews

  • Основными темами стратегической сессии на Камчатке были международная торговля и судоремонт. Фото пресс-службы правительства края
  • Участники сессии работали в двух группах - по проблемам развития судоремонтного комплекса и по вопросам увеличения объема экспорта рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства края
  • Участники сессии работали в двух группах - по проблемам развития судоремонтного комплекса и по вопросам увеличения объема экспорта рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства края
  • Участники сессии работали в двух группах - по проблемам развития судоремонтного комплекса и по вопросам увеличения объема экспорта рыбопродукции. Фото пресс-службы правительства края
  • Выступает глава минрыбхоза Камчатки Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства края
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