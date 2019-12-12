12 декабря 2019 года

Рыбопромышленники хотят ясности по крабу

Аукцион по распределению квот вылова глубоководных крабов не состоялся, однако объемы ОДУ на 2020 г. все равно зарезервированы. Получается, что этот ресурс выпадает из освоения, отметили на совете Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Согласно приказу Росрыболовства от 5 декабря 2019 г. № 656 на квоты добычи в инвестиционных целях на 2020 г. отведено суммарно 8578,8 тонны краба-стригуна ангулятуса в Охотском море и краба-стригуна красного в Японском.

Аукцион по этим объектам не состоялся, а значит, договоры с компаниями на эти доли квот не заключены и осваиваться в следующем году они уже не смогут, отметили на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья 12 декабря. Получается, если эти объемы зарезервировать, то ресурс не будет вовлечен в хозяйственное использование, сообщает корреспондент Fishnews.

В АРПП напомнили, что, согласно постановлению правительства, если по квотам вылова крабов в инвестиционных целях не предоставлено право на добычу, объем переходит на квоту вылова в морских водах.

Ассоциация планирует подготовить обращения по этому поводу в Росрыболовство.

Fishnews