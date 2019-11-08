08 ноября 2019 года

Ученые оценили влияние паводка на пропуски кеты на Амуре

Путина в бассейне Амура в этом году проходила в условиях паводка. Неблагоприятные гидрометеоусловия привели к существенному недоосвоению выделенных объемов и вместе с тем способствовали пропуску рыбы на нерестилища, обратили внимание в ХабаровскНИРО.

Ситуацию с осенней кетой прокомментировал на заседании ДВНПС во Владивостоке руководитель Хабаровского филиала ВНИРО (ХабаровскНИРО) Николай Колпаков.

В Амуре и лимане вылов этого объекта (а промысел летних лососей, напомним, в нынешнем году был закрыт) составил около 8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Прогноз при этом был 16428 тонн, то есть освоение составило 49,3%.

Паводок и штормы негативно повлияли на вылов и освоение рекомендованного объема, обратил внимание представитель института. «Исходя из оцененной величины подходов, вылов в Николаевском районе мог быть не меньше 5,5 тыс. тонн, в реальности составил около 3,2 тыс. тонн – освоение 46%», – привел данные Николай Колпаков.

«В Ульчском районе предприятия освоили выделенные объемы на 71%, а в верхних районах – на 79%. И это несмотря на то, что в верхних районах сроки промысла были сокращены. То есть рыба прошла вверх мимо ставных орудий лова в Николаевском районе. Это доказывает также тот факт, что в Николаевском районе вылов общинами КМНС, использующими плавные сети, составил 94% от выделенных квот», – отметил руководитель ХабаровскНИРО.

Он также остановился на пропуске производителей: «Обследование нерестилищ показало, что в Амгуни заполнение было в 1,5-2 раза выше, чем в 2018 году, в Анюе число нерестовых бугров кеты выше в 5 раз, чем в 2018 году, в Хоре – в 10 раз. По данным коллег из ТИНРО, кета неплохо прошла и на нерестилища на территории Приморского края. Можно полагать, что итоговая цифра заполнения нерестилищ будет близка к оптимуму».

Николай Колпаков обратил внимание, что, несмотря на наводнения, заводы Амурского филиала Главрыбвода в этом году заложили на инкубацию практически в два раза больше икры, чем в 2017 г., – 38 и 17 млн икринок соответственно. «Таким образом, неблагоприятные гидрометеорологические условия привели к существенному недоосвоению выделенных объемов и вместе с тем способствовали пропуску рыбы на нерестилища», – резюмировал глава ХабаровскНИРО.

Председатель научно-промыслового совета, замглавы Росрыболовства Петр Савчук отметил, что вопросы с состоянием ресурса на Амуре остаются, поэтому и дальше будут проводиться мероприятия по ограничениям промысла. В целом пользователи оценивают, что уже принятые меры дали положительные результаты, но остается и много вопросов, прежде всего – с сохранностью нерестилищ, заявил представитель ведомства.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, комментируя результаты путины, обратил внимание на вопросы к оперативности работы комиссии по анадромным. Оптимизм вселяет, что краевые власти уже заявили о готовности пересмотреть качественный состав комиссии и сократить ее, заявил руководитель АПРОХК.

Fishnews