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Добыча минтая камчатскими рыбаками

Камчатка готовится к новым рекордам минтаевой путины

Рыбацкие предприятия Камчатского края, как и их коллеги из других регионов, с 1 января откроют сезон «А» минтаевой путины. За 11 месяцев текущего года суда Камчатки освоили более 620 тыс. тонн этой рыбы, превысив уровень 2018 г.

Общий допустимый улов минтая на 2020 г. в Охотском море составляет 1,189 млн тонн - это почти на 11% больше ОДУ нынешнего года.

«По оценкам ученых, предстоящая путина обещает быть благоприятной с точки зрения состояния ресурса. Это позволяет предположить, что средний по экспедиции улов на усилие будет выше, чем в 2019 году. Специалисты прогнозируют, что за сезон «А» выделенные объемы могут быть освоены более чем на 80%. Предприятия Камчатского края получили право добыть порядка 670 тыс. тонн минтая в 2020 году. Приказы о распределении квот по пользователям выпущены. Чтобы путина стартовала без задержек, руководство Северо-Восточного теруправления Росрыболовства заверило нас, что выдача разрешений на промысел будет организована и в период новогодних праздников», – сказал Fishnews министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

За 11 месяцев 2019 г. камчатские рыбопромышленники освоили более 620 тыс. тонн минтая, выбрав квоты на 94% и превысив уровень прошлого года на 46 тыс. тонн. Рост добычи обусловлен хорошим состоянием запаса в северной части Охотского моря, а также тем, что погода меньше препятствовала промыслу по сравнению с 2017–2018 гг.

Всего в уходящем году предприятия края добыли более 1,49 млн тонн водных биоресурсов, показав лучшие результаты по Дальнему Востоку. Предварительные итоги работы отрасли за год подвели на заседании регионального рыбохозяйственного совета в правительстве Камчатки. Министр рыбного хозяйства края ранее комментировал, что основной объем вылова в 2019 г. сформировали минтай – 620,8 тыс. тонн, лососи – 378 тыс. тонн, сельдь – 141,3 тыс. тонн. Он отметил положительную динамику по сардине-иваси: в 2019 г. рыбаки региона добыли 37 тыс. тонн (в прошлом году – 16,8 тыс. тонн).

Fishnews

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