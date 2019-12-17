17 декабря 2019 года

Рыбохозяйственный совет на Камчатке подвел итоги года

Большая часть уловов лосося переработана в этом году на береговых предприятиях, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Результаты путины и другие итоги года в отрасли рассматривались на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

В режиме промышленного лова предприятия Камчатки добыли более 372 тыс. тонн лососей, а с учетом других видов рыболовства освоено почти 378 тыс. тонн. Это второй по величине результат в истории лососевого промысла в крае, рассказал глава регионального минрыбхоза. Больше рыбаки выловили только в рекордную путину 2018 г. – 497 тыс. тонн.

При этом Андрей Здетоветский отметил качество научного прогноза. По основным объектам промысла фактический вылов отклонился от первоначально обоснованных величин в пределах 25%.

«За 11 месяцев этого года рыбодобывающие предприятия края добыли 1490 тыс. тонн водных биологических ресурсов, в то время как по итогам беспрецедентного по объему промысла лосося 2018 года улов составил 1563 тыс. тонн. Основной объем вылова в 2019 году сформировали минтай – 620,8 тыс.тонн, тихоокеанский лосось – 378 тыс. тонн, сельдь тихоокеанская – 141,3 тыс. тонн. Отмечу положительную динамику по сардине-иваси: в 2019 году рыбаки добыли 37 тыс. тонн, а в 2018 году – 16,8 тыс. тонн», – сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края.

Развивается береговая переработка лосося: на западном побережье принято 106 тыс. тонн (93% от общего улова по этим промрайонам), на восточном – 142 тыс. тонн (55%), отметил министр на заседании КРХС, которое состоялось в правительстве края.

Особенностью нынешней путины стали подходы горбуши на Западной Камчатке. Несмотря на то что «нечетный» год традиционно считается для побережья «нерыбным», уловы горбуши превысили 60 тыс. тонн.

Для предприятий Западной Камчатки, которые ранее были вынуждены функционировать в привычном режиме только раз в два года, этот год позволил продемонстрировать совсем иное качество работы, отметил ранее министр в интервью Fishnews .

Напомним, что с предложениями по организации лососевой путины – в сфере промышленного лова, традиционного рыболовства КМНС – министр рыбного хозяйства в ноябре выступил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета . ДВНПС дал поручения по этим вопросам .

Глава Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов отметил участие предприятий в рыбоохране. По данным науки, заполнение нерестилищ лососей на основных водных объектах Камчатки оценивается как очень высокое, хотя есть и проблемные районы, отметил представитель СВТУ.

На заседании краевого рыбохозяйственного совета также были озвучены результаты работы по переоформлению участков для промысла . Отмечено, что в целом этот процесс прошел без сбоев.

Сейчас предприятия готовятся к сезону «А» путины в Охотском море. Приказы о распределении квот по пользователям выпушены . Теруправление сообщило, что организует выдачу разрешений на промысел и в период новогодних праздников.

Fishnews