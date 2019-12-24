24 декабря 2019 года

Юрий Трутнев: Механизм инвестиционных квот работает

Правительственная подкомиссия рассмотрела предоставление инвестиционных квот вылова. В целом больших вопросов к работе механизма сегодня нет, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Механизм «квот в обмен на инвестиции» предусматривает, что к освоению закрепленных объемов предприятия могут приступить после того, как судно или завод введены в эксплуатацию.

С 2020 г. впервые компании получили возможность добывать водные биоресурсы по новому виду квот.

В Дальневосточном регионе реализуется 32 проекта под инвестквоты, подчеркнул на заседании профильной подкомиссии вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Общая сумма вложений – 108 млрд рублей.

Это в том числе 18 проектов по строительству рыбопромысловых судов на российских верфях, инвестиции оцениваются в 93 млрд рублей. «Два судна уже спущено на воду», – обратил внимание руководитель подкомиссии.

Простимулировано и развитие береговой переработки. Предусматривается строительство на Дальнем Востоке 14 рыбоперерабатывающих заводов. Уже введено в эксплуатацию 6 новых береговых предприятий. Четыре на Камчатке, по одному – в Приморье и в Сахалинской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительственная подкомиссия во главе с Юрием Трутневым регулярно рассматривает работу инструмента инвестиционных квот. В рамках поручения вице-премьера – полпреда в правовую базу внесены изменения, позволяющие сделать механизм более эффективным для инвесторов.

«В принципе больших претензий к работе механизма сегодня нет. Все работает», – оценил нынешнюю ситуацию Юрий Трутнев.

Новые береговые заводы запускаются и создают рабочие места в том числе на отдаленных территориях, например, на Курильских островах, в сельской местности.

Fishnews