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Добыча краба на Дальнем Востоке

На постройку краболовов добавят еще два года

Заказчики краболовов на дальневосточных верфях получат еще одну льготу. Подкомиссия во главе с вице-премьером Юрием Трутневым поддержала предложение увеличить срок, за который необходимо построить судно, на два года.

Бонус за Дальний Восток

Меры экономического стимулирования победителей крабовых аукционов к строительству новых судов на заводах ДФО рассматривались 23 декабря на заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Возглавляющий подкомиссию вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что из 35 лотов, проданных на октябрьских торгах, 25 относились к добыче краба в Дальневосточном бассейне.

«На российских верфях будет построено 35 судов-краболовов, в том числе 16 – на верфях Дальнего Востока», – прокомментировал он итоги аукционов и добавил, что первый дальневосточный краболов уже заложен на «Восточной верфи».

Как сообщает корреспондент Fishnews, по поручению президента Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о возмещении предприятиям до 20% затрат на строительство краболовов на верфях Дальнего Востока. Однако предложенный механизм поддержки требует довольно серьезных уточнений, отметил Юрий Трутнев.

«Потому что надо понять, когда эти дополнительные субсидии должны быть предоставлены. Сегодня было предложение, какие гарантии должен получить заказчик судна. Он должен быть уверен в том, что точно получит судно, точно не потеряет квоты на вылов. Это все надо собрать вместе», – указал представитель президента в ДФО.

Представители рыбацкого сообщества в свою очередь полагают, что в проекте постановления есть моменты, на которые надо обратить внимание. «Там предусмотрено два этапа. На каждом этапе мы указываем стоимость судна, но на втором этапе по сравнению с первым она поменяется. Это не урегулировано», – привел пример президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Сомнения у бизнеса вызывает и запрет для предприятий на реорганизацию в процессе строительства. «За эти пять лет могут случиться различные реорганизационные процессы», – предупредил Александр Дупляков. По его словам, разработчики проекта пообещали учесть эти замечания.

Подкомиссия одобрила и увеличение максимального срока строительства. «С учетом того, что для многих предприятий на территории Дальнего Востока это совсем новая продукция и состояние предприятий не такое блестящее, попросили дополнительно два года. Мы тоже такое решение поддержали», – прокомментировал журналистам итоги обсуждения Юрий Трутнев.

Глубоководных крабов просят из резерва

На заседании вице-премьер отметил, что в 2020 г. ожидается реализация на аукционе шести лотов по глубоководным видам краба на Дальнем Востоке «с соответствующим обязательством по строительству еще шести судов». Эти объемы оказались невостребованными в ходе первой волны крабовых аукционов. Однако Росрыболовство зарезервировало их под квоты добычи в инвестиционных целях на 2020 г.

На проблему выпавших объемов указали приморские рыбаки. «Мы подняли вопрос о том, что эти лоты должны быть переведены в промышленные квоты, – рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Понятно, что это были аукционные квоты, поэтому они зарезервированы. Но теперь нужен механизм, чтобы вернуть их в промышленную квоту на ближайший год».

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, регулятор уже занимается этой проблемой и она будет решена.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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