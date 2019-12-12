12 декабря 2019 года

Инвесторам добавили уверенности

В рамках программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке уже запущены новые современные заводы по рыбопереработке. Теперь в правовую базу внесли изменения, которые добавляют бизнесу уверенности.

Поправки утверждены постановлением от 22 ноября 2019 г. № 1492. Они должны сделать уже работающий механизм более гибким и эффективным.

К изменениям – через практику

Первая заявочная кампания по распределению инвестиционных квот стартовала в 2017 г. Механизм при этом следующий: с компаниями заключаются договоры на доли квот, но осваивать полученные объемы можно только после ввода судна или завода в эксплуатацию (принцип «квоты в обмен на инвестиции»).

Рыбаки активно откликнулись на предложение государства. Проекты по созданию новых производств реализуются в том числе и на отдаленных территориях, где особенно остро стоит вопрос с занятостью.

Но первый же опыт показал, что нужна более понятная и четкая процедура приемки береговых заводов, нужен механизм корректировки инвестиционных проектов.

Совершенствование правовой базы по инвестиционным квотам обсуждалось на заседании правительственной подкомиссии, которое проводил в марте во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Во встрече участвовали руководители предприятий, включившихся в программу инвестквот.

Нужно предусмотреть прозрачный механизм контроля за реализацией инвестиционных проектов, поставил задачу Юрий Трутнев. Инвестор должен понимать: если он выполнит все обязательства перед государством, то получит квоты в срок, подчеркнул вице-премьер – полпред.

Важность более гибкого подхода к механизму инвестиционных квот руководители рыбопромышленных компаний отмечали на отраслевой сессии в рамках ВЭФ. На форуме были представлены проекты по обновлению флота и строительству современных береговых заводов в разных регионах Дальнего Востока.

Поправки актуальны для разных регионов

Теперь в правовой базе предусмотрен механизм внесения изменений в инвестиционный проект, порядок подготовки заключения о приемке объекта инвестиций. Такие поправки продиктованы практикой.

«Безусловно, изменения в нормативную базу, утончающие процедуру приемки инвестиционных объектов, были необходимы», – заявил Fishnews управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Напомним, что холдинг ввел в эксплуатацию комплекс по переработке минтая и других видов рыб в Приморском крае. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 1,7 млрд рублей.

Правовая база потребует совершенствования и в дальнейшем, считает руководитель холдинга. Важно, чтобы это проходило в рабочем порядке, не наносило ущерб инвесторам и соответствовало главной задаче – развитию, подчеркнул Александр Ефремов.

На Дальнем Востоке проекты в рамках программы инвестиционных квот реализуются в Приморье, на Камчатке, на Южных и Северных Курилах. Суда и заводы представляют как яркий результат развития отрасли. В сентябре в символическом запуске рыбоперерабатывающего комплекса на Шикотане принял участие президент Владимир Путин.

Fishnews