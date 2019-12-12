Новости
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО в ноябре побывали на заводе ГК «Доброфлот»

Инвесторам добавили уверенности

В рамках программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке уже запущены новые современные заводы по рыбопереработке. Теперь в правовую базу внесли изменения, которые добавляют бизнесу уверенности.

Поправки утверждены постановлением от 22 ноября 2019 г. № 1492. Они должны сделать уже работающий механизм более гибким и эффективным.

К изменениям – через практику

Первая заявочная кампания по распределению инвестиционных квот стартовала в 2017 г. Механизм при этом следующий: с компаниями заключаются договоры на доли квот, но осваивать полученные объемы можно только после ввода судна или завода в эксплуатацию (принцип «квоты в обмен на инвестиции»).

Рыбаки активно откликнулись на предложение государства. Проекты по созданию новых производств реализуются в том числе и на отдаленных территориях, где особенно остро стоит вопрос с занятостью.

Но первый же опыт показал, что нужна более понятная и четкая процедура приемки береговых заводов, нужен механизм корректировки инвестиционных проектов.

Совершенствование правовой базы по инвестиционным квотам обсуждалось на заседании правительственной подкомиссии, которое проводил в марте во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Во встрече участвовали руководители предприятий, включившихся в программу инвестквот.

Нужно предусмотреть прозрачный механизм контроля за реализацией инвестиционных проектов, поставил задачу Юрий Трутнев. Инвестор должен понимать: если он выполнит все обязательства перед государством, то получит квоты в срок, подчеркнул вице-премьер – полпред.

Важность более гибкого подхода к механизму инвестиционных квот руководители рыбопромышленных компаний отмечали на отраслевой сессии в рамках ВЭФ. На форуме были представлены проекты по обновлению флота и строительству современных береговых заводов в разных регионах Дальнего Востока.

Поправки актуальны для разных регионов

Теперь в правовой базе предусмотрен механизм внесения изменений в инвестиционный проект, порядок подготовки заключения о приемке объекта инвестиций. Такие поправки продиктованы практикой.

«Безусловно, изменения в нормативную базу, утончающие процедуру приемки инвестиционных объектов, были необходимы», – заявил Fishnews управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Напомним, что холдинг ввел в эксплуатацию комплекс по переработке минтая и других видов рыб в Приморском крае. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 1,7 млрд рублей.

Правовая база потребует совершенствования и в дальнейшем, считает руководитель холдинга. Важно, чтобы это проходило в рабочем порядке, не наносило ущерб инвесторам и соответствовало главной задаче – развитию, подчеркнул Александр Ефремов.

На Дальнем Востоке проекты в рамках программы инвестиционных квот реализуются в Приморье, на Камчатке, на Южных и Северных Курилах. Суда и заводы представляют как яркий результат развития отрасли. В сентябре в символическом запуске рыбоперерабатывающего комплекса на Шикотане принял участие президент Владимир Путин.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востоккамчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» торжественно вручили сертификат MSC

Когда MSC-сертификация позади

Камчатский краб – главный объект на аукционах

Краба перетасовали

Все материалы

События

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.