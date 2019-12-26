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Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Алексей Осинцев: Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

Запрет на перегрузы продукции в «районах укрытия» остается проблемой для рыбаков. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота подготовила предложения по законопроекту, который должен решить этот вопрос, и финансово-экономическое обоснование, сообщил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Тонкости законодательства по-прежнему ставят множество вопросов перед предприятиями рыбной промышленности. Здесь и правовая база в сфере пограничного контроля, и регулирование процессов по инвестиционным квотам, и планируемые изменения в правила оформления разрешений на добычу.

Один из вопросов, решения которого ждут предприятия, – с перегрузами в штормовых укрытиях. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) подсчитала потери, к которым приводит невозможность перегружать продукцию из водных биоресурсов в «районах укрытия».

«Проблема перегрузов весь год оставалась на слуху. Она актуальна, прежде всего, на промысле минтая и сельди на Дальнем Востоке, где в сезон задействовано до 100 крупно- и среднетоннажных судов. По данным лоции Охотского моря, количество штормовых суток занимает до 20% годового периода, причем такие условия гораздо чаще характерны на отрезке октябрь – март, что совпадает со сроками промысла», – рассказал в интервью Fishnews президент объединения Алексей Осинцев.

Потери промыслового времени из-за простоев флота в ожидании погодных условий или переходов до контрольных точек приводят к потерям экипажей (ведь их заработок напрямую зависит от вылова) и судовладельцев.

«Но кроме материальной оценки у этой проблемы есть более важная сторона – обеспечение безопасности мореплавания при перегрузах продукции, снабжения и там, где риск наиболее высок – в случаях пересадки на другой борт людей», – обратил внимание Алексей Осинцев.

Стремясь решить эти вопросы, ассоциация подняла проблему ограничений на перегрузы продукции в Госдуме на юбилейной конференции, посвященной 15-летию закона о рыболовстве. «Могу сказать, что нас поддержали и другие отраслевые объединения. Самое главное, что в проект решения конференции включен пункт о разработке законопроекта о перегрузах, поскольку снять эти противоречия можно только на законодательном уровне», – заявил президент АСРФ.

Процесс непростой. «Достаточно сказать, что подобный законопроект уже рассматривался в Госдуме, но был отозван авторами. Причиной, как мы понимаем, послужило его недостаточное обоснование, в том числе в отношении рисков снижения уровня и отмены отдельных контрольных требований», – высказал мнение собеседник Fishnews.

Сейчас объединение подготовилоконкретные предложения по формулировкам этого законопроекта и его финансово-экономическое обоснование, сообщил Алексей Осинцев. Расчеты АСРФ озвучила на конференции в Госдуме. Потери промыслового времени в денежном выражении обходятся отрасли минимум в 2 млрд рублей в год. Недолов рыбы и, как следствие, недопроизводство продукции – это еще порядка 3 млрд рублей. Таким образом экономический эффект от возвращения возможности перегрузов в укрытиях оценивается в 5 млрд рублей в год.

«Знаем, что коллеги из других объединений также работают над этой оценкой. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана и регулятором, и законодателями», – подчеркнул руководитель ассоциации.

Он также рассказал о той работе, которую АСРФ проводит по решению вопросов «незаходных» судов, возмещения НДС при экспорте рыбопродукции, работы при новом требовании по содержанию серы в судовом топливе.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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