27 декабря 2019 года

Рыболовов-любителей обещали не оставить один на один с новым законом

С нового года вступит в силу федеральный закон о любительской рыбалке. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил проводить регулярные совещания для оперативного решения возникающих у граждан вопросов.

На заключительном в 2019 г. оперативном совещании в Федеральном агентстве по рыболовству руководитель ведомства Илья Шестаков подчеркнул, что особое внимание надо уделить работе с рыбаками-любителями. Он напомнил, что с 1 января вступает в силу закон «О любительском рыболовстве…».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, глава ФАР поручил проводить раз в две недели совещание, чтобы «оперативно снимать» все возникающие у рыбаков вопросы.

«Рыбаков-любителей в новогодние праздники будет много, хочу сразу довести до руководителей территориальных управлений, что это в том числе ваша зона ответственности, необходимо давать разъяснения», – сказал Илья Шестаков.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 475 «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал год назад. В течение 2019 г. был принят ряд подзаконных актов – например, регулирующих использование сетных орудий лова. Применять их с будущего года смогут только рыбаки-любители Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, сети придется поставить на учет и снабдить номерами и метками.

Fishnews

