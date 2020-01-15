15 января 2020 года

Правительство подало в отставку

После оглашения послания президента Федеральному Собранию правительство подало в отставку. Владимир Пути сообщил, что намерен провести встречу с каждым из членов кабмина.

Правительство подало в отставку. Президент поручил старому составу исполнять свои обязанности до того, как будет сформирован новый кабмин (это предусмотрено 117-й статьей Конституции). Глава государства заявил, что намерен встретиться с каждым из членов правительства.

«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», - обратился Владимир Путин к членам кабмина.

Глава государства заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост Дмитрию Медведеву.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции. Он выступил за то, чтобы Госдума не просто согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по представлению премьера – всех вице-премьеров и федеральных министров.

В этом году послание было озвучено раньше обычного, в самом начале года, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что нынешний состав правительства был сформирован после президентских выборов в 2018 г. Министром сельского хозяйства был назначен Дмитрий Патрушев, рыбное хозяйство на посту вице-премьера курирует Алексей Гордеев.

Fishnews