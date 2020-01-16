16 января 2020 года

MSC: Мировой рынок сертифицированного лосося удвоился

Сертификаты Морского попечительского совета повысят привлекательность российского лосося для Японии и Западной Европы, уверен директор MSC по рынкам Тоби Миддлтон.

Российская «красная» путина в прошлом году обеспечила вылов более 500 тыс. тонн и стала одной из самых успешных. В 2018 г. рыбаки поставили рекорд, добыв свыше 675 тыс. тонн лосося. О перспективах сертификации такого промысла по стандартам Морского попечительского совета (MSC) в интервью Fishnews рассказал директор MSC по рынкам Тоби Миддлтон.

«Мировой рынок лосося, сертифицированного по стандартам MSC, за последние три года удвоился. Например, темпы роста в Японии феноменальны – почти 800% за этот период, – привел цифры представитель Морского попечительского совета. – Кроме того, ключевые западноевропейские рынки, где очень востребована такая продукция, всегда стремятся расширить источники доступных сертифицированных поставок».

В прошлом году Тоби Миддлтон участвовал в Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, было очень интересно узнать, как много инвестиций вкладывают российские компании в сектор добычи и переработки лосося.

«Получение сертификации MSC, безусловно, способствует повышению привлекательности российских компаний и их продукции для этих рынков», – резюмировал собеседник Fishnews.

Fishnews