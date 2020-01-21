Рыбопереработка выбирает ТОР
Практически все территории опережающего развития, созданные на Дальнем Востоке, предусматривают возможность использования преференций для рыбной отрасли. Статус резидентов ТОР получил целый ряд компаний, реализующих проекты в сфере рыбопереработки.
Инвесторы, готовясь к запуску своих проектов, активно изучают механизмы государственной поддержки. В том числе инструменты, которые предусмотрены для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР). Это, напомним, налоговые льготы и административные преференции. Целью пакета законов о ТОР, которые президент Владимир Путин подписал в 2014 г., является создание специальных стимулов для развития Дальнего Востока, привлечения инвестиций в регион.
Для каждой ТОР законодательство предусматривает список видов деятельности, на который распространяются особые условия работы. Направление «Рыболовство и рыбоводство» вошло в такие перечни практически по всем территориям опережающего развития на Дальнем Востоке:
ТОР «Белогорск» в Амурской области,
ТОР «Большой Камень», «Михайловский», «Надеждинская» в Приморском крае,
ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии,
ТОР «Камчатка»,
ТОР «Комсомольск», «Николаевск», «Хабаровск» в Хабаровском крае,
ТОР «Курилы» и «Южная» в Сахалинской области,
ТОР «Чукотка».
Часть этих территорий опережающего развития изначально создавалась под проекты в рыбной отрасли. Например, в 2017 г. вышло постановление об образовании ТОР «Курилы», где якорным резидентом сразу же был заявлен рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.
В 2019 году правительство решило расширить границы этой территории опережающего развития. Такое решение было принято в ответ на запрос компаний о реализации проектов в рыбопереработке и судоремонте.
Преференции ТОР «Южная» на Сахалине распространили на рыболовство и рыбоводство не так давно – осенью 2018 г. Уже есть профильный инвестор – компания «Невод» с проектом по созданию рыбоперерабатывающего завода в Томаринском районе.
К механизмам развития Дальнего Востока обратился и ряд компаний, реализующих проекты в сфере рыбопереработки в Камчатском крае. Так, резидент ТОР – компания «Камчаттралфлот» - запустил осенью масштабный комплекс суточной мощностью 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Проект добавил более 2 млрд рублей в «инвестиционную копилку» Камчатки.
В Приморском крае в рамках ТОР «Большой Камень» ввел в эксплуатацию завод Рыболовецкий колхоз «Новый мир» (входит в холдинг «Доброфлот»): предприятие способно выпускать 110 тонн готовой продукции в сутки и прибавляет региону 1000 новых рабочих мест.
Поддержка, которую оказывает резидентам ТОР Минвостокразвития и региональные структуры в решении юридических, земельных вопросов, в прохождении различных экспертиз, помогает компаниям чувствовать себя увереннее, заявил Fishnews руководитель инвестиционного проекта ТОР «Курилы» рыбокомбината «Островной» Михаил Зайцев. Отметил он и использование режима свободной таможенной зоны.
Возможности территорий опережающего развития – один из инструментов господдержки, к которым обязательно стоит присмотреться инвесторам, считает представитель компании.
Fishnews