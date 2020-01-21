21 января 2020 года

Рыбопереработка выбирает ТОР

Практически все территории опережающего развития, созданные на Дальнем Востоке, предусматривают возможность использования преференций для рыбной отрасли. Статус резидентов ТОР получил целый ряд компаний, реализующих проекты в сфере рыбопереработки.

Инвесторы, готовясь к запуску своих проектов, активно изучают механизмы государственной поддержки. В том числе инструменты, которые предусмотрены для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР). Это, напомним, налоговые льготы и административные преференции. Целью пакета законов о ТОР, которые президент Владимир Путин подписал в 2014 г., является создание специальных стимулов для развития Дальнего Востока, привлечения инвестиций в регион.

Для каждой ТОР законодательство предусматривает список видов деятельности, на который распространяются особые условия работы. Направление «Рыболовство и рыбоводство» вошло в такие перечни практически по всем территориям опережающего развития на Дальнем Востоке:

ТОР «Белогорск» в Амурской области,

ТОР «Большой Камень», «Михайловский», «Надеждинская» в Приморском крае,

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии,

ТОР «Камчатка»,

ТОР «Комсомольск», «Николаевск», «Хабаровск» в Хабаровском крае,

ТОР «Курилы» и «Южная» в Сахалинской области,

ТОР «Чукотка».

Часть этих территорий опережающего развития изначально создавалась под проекты в рыбной отрасли. Например, в 2017 г. вышло постановление об образовании ТОР «Курилы», где якорным резидентом сразу же был заявлен рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.

В 2019 году правительство решило расширить границы этой территории опережающего развития. Такое решение было принято в ответ на запрос компаний о реализации проектов в рыбопереработке и судоремонте.

Преференции ТОР «Южная» на Сахалине распространили на рыболовство и рыбоводство не так давно – осенью 2018 г. Уже есть профильный инвестор – компания «Невод» с проектом по созданию рыбоперерабатывающего завода в Томаринском районе.

К механизмам развития Дальнего Востока обратился и ряд компаний, реализующих проекты в сфере рыбопереработки в Камчатском крае. Так, резидент ТОР – компания «Камчаттралфлот» - запустил осенью масштабный комплекс суточной мощностью 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Проект добавил более 2 млрд рублей в «инвестиционную копилку» Камчатки.

В Приморском крае в рамках ТОР «Большой Камень» ввел в эксплуатацию завод Рыболовецкий колхоз «Новый мир» (входит в холдинг «Доброфлот»): предприятие способно выпускать 110 тонн готовой продукции в сутки и прибавляет региону 1000 новых рабочих мест.

Поддержка, которую оказывает резидентам ТОР Минвостокразвития и региональные структуры в решении юридических, земельных вопросов, в прохождении различных экспертиз, помогает компаниям чувствовать себя увереннее, заявил Fishnews руководитель инвестиционного проекта ТОР «Курилы» рыбокомбината «Островной» Михаил Зайцев. Отметил он и использование режима свободной таможенной зоны.

Возможности территорий опережающего развития – один из инструментов господдержки, к которым обязательно стоит присмотреться инвесторам, считает представитель компании.

Fishnews