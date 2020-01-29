29 января 2020 года

Рыбное хозяйство закрепили за Викторией Абрамченко

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Курировать сферу рыбного хозяйства будет Виктория Абрамченко.

Официально утверждено распределение обязанностей между вице-премьерами. В новом правительстве координировать работу федеральных ведомств, давать им поручения по вопросам госполитики в области развития рыболовства будет Виктория Абрамченко. За ней закреплена сфера АПК, природных ресурсов, земельных отношений и экологии, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый вице-премьер будет координировать работу Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства, Роснедр.

До прихода в правительство Виктория Абрамченко была заместителем министра экономического развития – руководителем Россреестра. В биографии нового вице-премьера значится и работа в Минсельхозе: сначала на позиции директора департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности, затем – статс-секретаря – заместителя министра.

Состав правительства президент Владимир Путин обновил 21 января. Министром сельского хозяйства при этом остался Дмитрий Патрушев.

Fishnews