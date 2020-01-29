29 января 2020 года

Нацпроекты поделили между вице-премьерами

При распределении обязанностей между своими заместителями премьер Михаил Мишустин также закрепил за ними национальные проекты.

Отвечать за общую координацию, мониторинг реализации нацпроектов совместно с их кураторами будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же будет курировать три нацпроекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что проект по экспорту предусматривает развитие поставок продукции АПК. Экспорт рыбной продукции в стоимостном выражении планируется нарастить до 8,5 млрд долларов в 2024 г.

Координировать работу по нацпроекту «Экология» будет Виктория Абрамченко. В новом правительстве она отвечает за блок сельского хозяйства, рыбной отрасли, экологическое направление, вопросы земельных отношений.

При этом два федеральных проекта в рамках нацпроекта «Экология» – «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги» – закреплены за Маратом Хуснуллиным. Он же отвечает за проекты в сфере жилья и городской среды, развитие автодорог.

Нацпроекты в сфере демографии, здравоохранения, образования и науки – за Татьяной Голиковой.

Проекты «Цифровая экономика» и «Культура» достались Дмитрию Чернышенко.

Fishnews