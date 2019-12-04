04 декабря 2019 года

Реформа госконтроля – в одной рубрике

Новая система госконтроля, как заявляют власти, должна изменить взаимоотношения проверяющих и бизнеса. Отследить этот процесс в рыбной отрасли поможет специальная рубрика на Fishnews.

В базе Госдумы 3 декабря опубликованы два законопроекта, которые должны стать основой для реформы, - «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ».

Власти уже предпринимали попытку принять закон о госконтроле, проект даже успел пройти первое чтение в Госдуме в 2018 г. Но потом документ решено было пересмотреть.

В 2019 г. реформа, которую обещают уже много лет, вышла на новый виток. Теперь она проходит под девизом «регуляторной гильотины». В нашей рубрике «Реформа госконтроля» можно легко найти информацию о том, какие поручения давали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы расчистить поле требований и построить новую, более совершенную, систему (по крайней мере, так обещают власти).

Новости в сфере госконтроля традиционно вызывают большой интерес - видимо, потому, что в этой области сейчас все так «хорошо». Один из самых волнующих вопросов – попадет ли под требование закона о госконтроле сфера полномочий Пограничной службы ФСБ России. Высказываются эксперты и по поводу того, какие документы нужно вывести из-под «гильотины».

Для реформирования госконтроля в рыбной отрасли создана специальная рабочая группа. Fishnews будет освещать ее деятельность.

Маргарита Крючкова, главный редактор интернет-портала Fishnews