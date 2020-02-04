04 февраля 2020 года

Калининградские предприятия приглашают на круглый стол по ЭПЖ

ЦСМС проведет в Калининграде круглый стол по электронному промжурналу. Рыбакам расскажут о новых возможностях ЭПЖ и подаче с его помощью судовой отчетности при промысле в зонах иностранных государств.

Круглый стол по вопросам обновления функционала электронного промыслового журнала 6 февраля в Калининграде проведет начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Артем Вилкин. Он представит новые функции ЭПЖ и расскажет о его возможностях по передаче судовой электронной отчетности.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы внедрения системы электронной отчетности рыбопромысловых судов на национальном и международном уровне. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, рыбакам продемонстрируют модуль трансграничного обмена системы электронной отчетности в комплексе с ведением ЭПЖ.

Специалисты ЦСМС также проинформируют о порядке тестирования и опытной эксплуатации модуля при работе флота в водах иностранных государств в Северном и Западном бассейнах.

Среди других тем – правила рыболовства Западного бассейна, передача ССД в электронном виде, использование функционала ЭПЖ для автоматического формирования ветсертификатов и последние изменения в нормативно-правовом регулировании.

Кроме того, участники круглого стола смогут проконсультироваться по применению версии ЭПЖ «Стационарный объект» для формирования и направления отчетности в теруправление – о результатах рыболовства без использования судов или с использованием маломерного флота.

Fishnews