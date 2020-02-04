04 февраля 2020 года

Рыбаки России предложили Японии сферы совместной работы

Вопросы сотрудничества в рыбной отрасли обсуждались в рамках работы российской бизнес-миссии в Японии. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поднял вопросы сохранения запасов водных биоресурсов и совместных проектов.

Деловые встречи проходили в Саппоро и Токио. «Общаясь с японскими коллегами, я обратил внимание на катастрофическое снижение биомассы тихоокеанского кальмара в Японском море в результате ННН-промысла северокорейских рыбаков в экономзоне России», – рассказал Fishnews по итогам поездки Георгий Мартынов.

Он также указал на продажу Пхеньяном в обход международных санкций права промысла в своих водах китайцам. «Южнокорейские пограничные органы зафиксировали заход в экономические воды КНДР более 2 тыс. китайских кальмароловных судов, – сообщил президент АРПП. – Очевидно, что промысловый флот Китая и Северной Кореи действует в кооперации, при этом они ведут хищнический лов кальмара запрещенными орудиями».

По данным ассоциации, в результате ННН-промысла в Китай поставлено более 300 тыс. тонн кальмара.

«В прошлом году российские, японские, южнокорейские рыбаки отметили значительные недоловы этого объекта и, как результат, досрочное прекращение промысла кальмара в Японском море», – сказал руководитель АРПП.

Георгий Мартынов сообщил, что Россия отказалась выделить Северной Корее квоты на вылов тихоокеанского кальмара в 2020 г. в своей экономзоне. Президент АРПП предложил объединить усилия России и Японии в борьбе с ННН-промыслом и, возможно, создать международные общественные неправительственные организации по ответственному рыболовству в северной части Тихого океана и Японском море.

В своем выступлении руководитель ассоциации также напомнил о четырехлетнем опыте международной кооперации, когда японские суда добывают в открытом океане сайру и сдают ее для производства продукции на российскую плавбазу «Всеволод Сибирцев» холдинга «Доброфлот». В результате российская переработка обеспечивается сырьем.

Руководитель российской ассоциации предложил японским коллегам распространить эту практику на сардину-иваси, добываемую в исключительной экономзоне Японии. «Продукция затем будет поставляться на российский рынок», – обратил внимание собеседник Fishnews. Могут быть рассмотрены и перспективы по другим промысловым объектам.

«Проект, который реализует «Доброфлот», уникален и поддерживается Федеральным агентством по рыболовству», – отметил Георгий Мартынов.