10 февраля 2020 года

Министры обсудят задержку килей под квоты

Проблемы со срывом верфями ОСК сроков сдачи рыбопромысловых судов, строящихся под инвестиционные квоты, планируется обсудить на встрече руководителей Минсельхоза и Минпромторга.

Своевременное исполнение верфями заказов по инвестиционным квотам вызывает все больше вопросов. Многим компаниям-заказчикам уже пришлось обращаться в Росрыболовство с просьбой перенести сроки реализации инвестпроектов. В этом вопросе ведомство идет рыбакам навстречу, но за срыв производственных планов, которые бизнес строил в расчете на новые суда, ответственность не возьмет никто.

Как сообщает корреспондент Fishnews, наиболее острая ситуация складывается на Выборгском судостроительном заводе, который строит серию 80-метровых траулеров для компаний Северо-Запада. Головное судно задержано уже на год. По словам одного из заказчиков, руководство завода признало, что и по остальным судам график строительства будут нарушен. При этом рыбаки четко выполняют обязательства по финансированию проектов.

Отставание от графика, просто не в таких масштабах, наблюдается и на других верфях, большинство из которых входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В декабре 2019 г. Росрыболовству пришлось проводить совещание в Санкт-Петербурге с участием представителей ОСК, где обсуждались проблемы, с которыми столкнулись судостроительные заводы при реализации программы инвестквот.

На заседании рабочей группы Госдумы 4 февраля председатель подкомитета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Владимир Блоцкий привел данные по всем судам, задействованным в программе инвестквот. «Рыбодобывающие компании оплатили верфям около 80% контрактной стоимости всех судов, а построены они всего лишь на 40%», – рассказал депутат.

На собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 7 февраля замруководителя Росрыболовства Петр Савчук подтвердил, что с реализацией программы инвестквот по судостроению есть сложности. «Нас особенно беспокоит ситуация на Выборгском завод», – заявил он. – И 5 марта министр проводит совещание с [главой Минпромторга Денисом – прим. ред.] Мантуровым, где как раз будут обсуждаться все эти наболевшие вопросы, в том числе с точки зрения исполнения инвестиционных проектов».

Fishnews