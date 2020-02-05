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Реализацию закона о крабовых квотах обсудили на заседании профильной рабочей группы в Госдуме

Квоты «прикрепили» к верфям

Глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил провести отдельное совещание по проблемам, возникающим при строительстве флота под инвестквоты. По информации рыбаков, задержки со сдачей судов уже достигают года.

Строительство нового флота заявлялось как одна из приоритетных целей при введении аукционов на крабовые квоты. На заседании рабочей группы по контролю за исполнением закона 4 февраля председатель профильного комитета Владимир Кашин указал, что это большая, системная задача, для решения которой установлены четкие рамки – пять лет.

За отведенное время необходимо построить минимум 35 краболовных судов. Но вот к способности отечественных верфей в срок выполнить заказы на новые краболовы многие участники заседания отнеслись критически.

Зампредседателя правления Росрыбколхозсоюза Петр Джунковский поделился впечатлениями от инспекции членами Совета Федерации шести верфей в Приморье и Хабаровском крае в ноябре прошлого года. «Если сравнивать их с западными судоверфями, это большая разница. Потенциал этих заводов очень слабый», – рассказал он депутатам. Главными проблемами дальневосточных заводов, по мнению сенаторов, остаются отсутствие проектно-сметной документации и дефицит кадров.

По оценке Росрыболовства, из трех заводов, озвучивших планы строить краболовные суда, меньше всего опасений вызывают приморские площадки. «Восточная верфь – четыре судна компании «Сигма Марин» и одно судно компании «Восток». Конкретные собственники заключили договоры, здесь есть четкое понимание, – доложил замглавы ведомства Петр Савчук. – Два судна будут сданы в 2021 году. И в принципе понятна линейка, график, как эти суда будут строиться, и пользователь будет отслеживать полностью ход строительства этих объектов».

На Находкинском судоремонтном заводе, по его словам, семь судов планирует построить компания «Антей» и еще два – компания ТРК, которая является собственником завода. «Девять судов, фактически металл уже идет. Договоры предприятия должны будут на этой неделе подписать», – уточнил Петр Савчук. При это он добавил, что верфь справится с заказом, только если получит разрешение на привлечение дополнительных работников из-за рубежа, поскольку собственных кадров ей не хватит.

Строительство еще двух судов анонсировал Хабаровский судостроительный завод, но в этом случае регулятор далек от оптимизма. «Здесь у меня, конечно, больше вопросов, – честно признал замруководителя Росрыболовства. – У меня такой плохой осадок остался».

Как сообщает корреспондент Fishnews, картину с верфями на северо-западе страны и Росрыболовство, и Минпромторг оценили как более благополучную. Представитель министерства подчеркнул, что верфи готовы, но рыбаки пока выбирают и не торопятся подписывать контракты. «К сожалению, пока не все определились с верфями. Кто-то думает, кто-то не раскрывает свои планы», – отметил он. По данным Минпромторга, даже «Русская рыбопромышленная компания», у которой самый большой заказ на суда – десять единиц, утверждает, что решение о месте строительства еще не принято.

Тем не менее от неприятных сюрпризов не застрахованы и клиенты западных заводов. В качестве примера исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова привела ситуацию на Выборгском судостроительном заводе, который строит серию 80-метровых траулеров по программе инвестиционных квот.

«Первое крупнотоннажное судно на Выборгском заводе задержано на год. Есть возможность – продлили срок его сдачи. Но директор завода говорит инвестору, что оно не будет и во второй срок сдано, что у них просто нет для этого никаких возможностей. Такая же ситуация со вторым судном. В Росрыболовстве лежат документы о переносе сроков. Третье судно закладывается – и инвестора предупреждают, что и оно не будет построено вовремя. А уже есть контракты на пять краболовных судов, которые тоже должны быть построены на Выборге. Надежды на осуществление этих контрактов просто нет. Хотя капитальные вложения идут четко по сроку, графики все утверждены, транши передачи денежных средств есть. Что мы будем делать в этой ситуации?» – обратилась она к федеральному агентству.

«Мы действительно провели в декабре совещание, и сигналы, которые были по Выборгскому заводу, подтвердились», – неохотно согласился Петр Савчук. Он подчеркнул, что «это единственный завод, на котором идут такие большие срывы», и напомнил, что, по оценкам экспертов, верфь считалась самой беспроблемной.

Председатель подкомитета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Владимир Блоцкий привел статистику в целом по всем судам, задействованным в программе инвестквот. «Сегодня по ранее уже принятым обязательствам рыбодобывающие компании оплатили верфям около 80% контрактной стоимости всех судов, а построены они всего лишь на 40%», – озвучил цифры депутат.

Вновь были проведены параллели между инвестквотами и аукционными крабовыми квотами. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков обратил внимание, что по действующим требованиям рыбаки оказываются буквально привязаны к судостроителю. Закон не позволяет изменить выбор исполнителя заказа, даже если у верфи возникнут проблемы.

«В отличие от инвестквот мы рискуем еще тем, что заплатили на аукционах, – 142 млрд рублей. Уже сейчас необходимо продумывать или принимать ряд мер, которые позволят нивелировать эти риски», - выразил он мнение бизнес-сообщества. В числе таких мер ассоциация видит увеличение срока строительства судна с пяти до семи лет, разрешение для дальневосточных верфей дополнительно привлекать иностранных рабочих, смягчение требований к локализации «начинки» краболовов.

Подводя итог обсуждению, руководитель рабочей группы Владимир Кашин предложил рассмотреть вопрос о ходе строительства судов под инвестквоты отдельно. «Посмотрим, может быть, сделаем выездное заседание в Санкт-Петербурге нашего комитета вместе с комитетом Совета Федерации и проведем там как раз по этому бассейну соответствующий разговор. Договорились», – заключил он.

Fishnews

  • Реализацию закона о крабовых квотах обсудили на заседании профильной рабочей группы в Госдуме
  • Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН
  • В заседании рабочей группы по реализации закона о крабовых квотах участвовали депутаты, представители Минсельхоза, Росрыболовства, руководитель отраслевых объединений
  • В заседании рабочей группы по реализации закона о крабовых квотах участвовали депутаты, представители Минсельхоза, Росрыболовства, руководитель отраслевых объединений
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