12 февраля 2020 года

Поддержка верфей Дальнего Востока – в работе у Минвостокразвития

Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки верфей Дальнего Востока с учетом специфики региона. Вопросы судостроения обсудили министр Александр Козлов и сенатор Сергей Митин.

Напомним, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который возглавляет Сергей Митин, отслеживает тематику строительства судов для рыбной отрасли.

Специфика работы предприятий Дальнего Востока, в первую очередь в сфере судостроения, судоремонта, авиастроения, машиностроения, не позволяет им на равных конкурировать с предприятиями в других регионах, иностранными компаниями, отметил сенатор. Причем здесь сказываются условия, на которые хозяйствующие субъекты влиять не могут в силу географического положения, климата, законодательных актов.

В январе глава Минвостокразвития докладывал о перспективах дальневосточных верфей на правительственном часе в Совете Федерации. Одним из перспективных заказчиков для отечественного судостроения государство видит рыбопромышленные компании.

Сейчас готовится проект постановления Совета Федерации по итогам доклада министра. Сергей Митин предложил включить в проект предложение по разработке субсидии, связанной с удаленностью, географическим расположением и дополнительными логистическими издержками, а также климатическими условиями.

Минвостокразвития прорабатывает меры поддержки верфей, рассказали Fishnews в пресс-центре ведомства.

Обеспечить верфи Дальнего Востока работой должны в том числе и компании, победившие на крабовом аукционе. Для заказчиков такого флота готовят субсидии – это стимулирование одобрил глава государства Владимир Путин. В рамках поручений, которые дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, прорабатываются и другие меры для поддержки рыбопромыслового судостроения.

Fishnews