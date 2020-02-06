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На Находкинском судоремонтном заводе

Верфи Дальнего Востока готовят к заказам

Рабочая группа, созданная в Госдуме для контроля за реализацией закона о крабовых квотах, рассмотрела информацию о контрактах с дальневосточными верфями. В программу вовлечены судостроительные предприятия Приморья и Хабаровского края.

В мае завершается срок, когда компания, получившие доли квот по итогам первого крабового аукциона, должны предоставить в Росрыболовство копию договора на строительство судов. Строить этот флот необходимо на отечественных верфях, причем заказами будут обеспечены и предприятия Дальнего Востока.

Для мониторинга реализации закона о крабовых квотах Госдума создала специальную рабочую группу. На ее заседании 4 февраля Росрыболовство рассказало, какие компании где заказывают суда для промысла крабов.

Представители трех верфей – Находкинского судоремонтного завода, «Восточной верфи», Хабаровского судостроительного завода – на ноябрьском совещании заявили, что готовы до 2024 г. построить порядка 15 судов, сообщил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Пять единиц флота рассчитывает построить «Восточная верфь» в Приморском крае – это заказы группы компаний «Сигма Марин Технолоджи» и компании «Восток». «Конкретные собственники заключили договоры, здесь есть четкое понимание, – доложил представитель федерального агентства. – Два судна будут сданы в 2021 году. И в принципе понятна линейка, график, как эти суда будут строиться, и пользователь будет отслеживать полностью ход строительства этих объектов».

На Находкинском судоремонтном заводе строительство семи судов запланировал холдинг «Антей» и еще двух – компания «ТРК». Два судна должен построить для магаданского «Маг-Си Интернешнл» Хабаровский судостроительный завод.

Участники заседания говорили и о вызовах для реализации заказов. Это кадровые проблемы верфей, проектирование, обеспечение серийности, вопросы локализации и многое другое.

Поддержка в постройке краболовов предусматривается в том числе в рамках поручений, которые дал вице-премьер – полпред президент в ДФО Юрий Трутнев. Как отмечено на заседании, прорабатывается предоставление субсидий заказчикам такого флота. Финансирование планируется выделить в рамках подпрограммы «Государственная поддержка» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Юрий Трутнев также поручил рассмотреть возможность увеличения максимального срока, который отводится на постройку краболовов, с пяти до семи лет.

Заключив договоры на доли квот, рыбопромышленники приняли на себя серьезные инвестиционные обязательства – верфи также должны быть готовы выполнить свою задачу, отметили участники заседания.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовствосудостроение
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