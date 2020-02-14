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Исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Проблемы верфей с постройкой судов под инвестквоты частично связаны с отсутствием опыта и, вероятно, переоценкой собственных сил на старте этой программы. Но в большей мере сказывается все-таки финансовая дыра, которая образовалась у предприятий еще до начала их работы с заказами рыбаков, считает исполнительный директор АТФ Сергей Несветов.

Растущее отставание графиков строительства судов под инвестиционные квоты в конце прошлого года, наконец, привлекло внимание отраслевого регулятора. В феврале этот вопрос поднимался на площадке профильного комитета Госдумы и, по словам замглавы Росрыболовства Петра Савчука, будет обсуждаться в марте на встрече руководителей Минсельхоза и Минпромторга.

По оценке федерального агентства, максимальные задержки наблюдаются на Выборгском судостроительном заводе, который должен построить восемь траулеров под инвестквоты. Заказчиком четырех из них выступает Архангельский траловый флот.

«С одной стороны, наши суда строятся. Мы видим, что завод старается, многое получается, у нас в принципе сложились нормальные, конструктивные отношения, – прокомментировал ситуацию исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. – Но сроки сдачи судов вызывают много опасений, потому что задержки слишком большие. И чем дальше судно от начала программы инвестквот, тем этих опасений больше».

По мнению собеседника Fishnews, проблемы верфей частично связаны с отсутствием опыта и, возможно, переоценкой собственных сил на старте этой программы, «потому что уже сегодня некоторые директора заводов находят мужество признаться, что они не представляли, насколько это сложные проекты». «Но в большей мере сказывается все-таки та финансовая дыра, которая образовалась у предприятий еще до начала их работы с заказами рыбаков», – считает представитель Архангельского тралового флота.

Росрыболовству нужно озаботиться этой ситуацией и обратить на нее пристальное внимание, с привлечением и Минпромторга, и ОСК, и, если понадобится, других ведомств, считает Сергей Несветов. Речь может идти и об изменении правовой базы по инвестиционным квотам. Ведь рыбаки, будучи ответственными по нормативным документам за сдачу судов, не могут повлиять на сроки сдачи.

«Мы сегодня выполняем все обязательства перед судостроителями, финансируем проекты в полном соответствии с графиком, не допуская сбоев. Более того, в последнее время мы вынуждены платить вперед, чтобы не остановилось строительство. Сегодня причины задержек лежат на стороне верфи, но это не делает ситуацию легче для нас. Поэтому, мне кажется, государству пора вмешаться», – убежден исполнительный директор АТФ.

Во-первых, полагает он, нужно разобраться с финансовыми проблемами верфей, чтобы они смогли достроить суда по крайней мере в обозримые сроки. И во-вторых, нужно скорректировать нормативные акты с учетом рисков выхода сроков сдачи некоторых судов за оговоренный в нормативных документах период – пять лет плюс один год.

«Причем заниматься этим нужно уже сейчас, а не когда нам предъявят факты просрочки и разведут руками, мол, все понимаем, но в нормативных документах записано однозначно: вы виноваты, инвестквот для вас не будет. Это было бы абсолютно несправедливо, потому что рыбаки сделали все, что от них зависит, их не за что наказывать», – подчеркнул Сергей Несветов.

Все эти факторы необходимо учитывать и для краболовных судов, которые обязаны построить победители прошлогодних аукционов.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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