17 февраля 2020 года

Минсельхоз доработает правила субсидирования для краболовов

Проект постановления о субсидиях для заказчиков судов-краболовов в ближайшее время доработают с учетом предложений и замечаний и повторно передадут на согласование в федеральные ведомства, сообщили в Минсельхозе.

Простимулировать строительство судов под аукционные квоты вылова краба на Дальнем Востоке планируется с помощью специального механизма субсидий. Оказывать господдержку предполагается из федерального бюджета.

Разработчиком проекта постановления о правилах предоставления субсидий выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Отвечая на запрос Fishnews, в ведомстве сообщили, что проект обсуждался на рабочем совещании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

С учетом предложений и замечаний проект документа будет доработан в ближайшее время и направлен повторно в заинтересованные федеральные ведомства на согласование. После согласования Минсельхоз России внесет проект постановления в правительство РФ, уточнили в пресс-службе.

На сайте Fishnews между тем продолжается опрос: какое решение, по мнению читателей, будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты. Пока самый популярный вариант ответа: срок, установленный в законе, продлят до семи лет – именно такие изменения поручил рассмотреть вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Fishnews