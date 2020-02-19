19 февраля 2020 года

Максим Козлов: Потрясения отрасли ни к чему

Антимонопольная служба будоражит отрасль своими предложениями с завидным постоянством, при таком подходе сложно говорить о нормальном инвестиционном климате, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В 2018 г. правительство приняло дорожную карту, подготовленную ФАС. В этом плане ставилась задача рассмотреть регулярную, раз в три-пять лет, перепродажу квот на аукционах. Хотя понятно, что ни один бизнес не выдержит такого частого перераспределения фундаментального ресурса, прокомментировал руководитель регионального объединения.

Летом 2019 г. стало известно о новой инициативе ведомства – отправить на торги не менее 50% объема квот, а также увеличенный объем допустимого улова. «Тогда тоже о таком предложении стало известно из неофициальных источников, то есть антимонопольная служба не пригласила рыбопромышленников публично обсуждать столь серьезные изменения», – обратил внимание в беседе с корреспондентом Fishnews Максим Козлов.

Теперь появилась информация о проекте Национального плана развития конкуренции на 2021 – 2025 гг. И снова – отказ от исторического принципа и аукционы.

«ФАС спешит успокоить, что не предлагает отнимать квоты и все изменения предлагаются на перспективу. Но мы в любом случае считаем, что исторический принцип – это достижение отрасли, стабильность и развитие на перспективу. Встряски в сфере предоставления прав на вылов, тем более такие частые, ни к чему хорошему не приведут. Угроза нелегального промысла, отказ от долгосрочных инвестиционных проектов, высокая кредитная нагрузка, устранение малого и среднего бизнеса – это последствия аукционов, о которых не раз говорили и бизнес, и власти», – подчеркнул президент АРСО.

Fishnews