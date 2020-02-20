20 февраля 2020 года

Власти Камчатки представили итоги развития отрасли за 2019 год

Камчатский край остается лидером по объемам добычи водных биоресурсов. Вылов 2019 г. - более 1,5 млн тонн, что составляет 45% от объемов добычи по Дальневосточному бассейну и более 31% от общероссийского показателя.

При этом уловы минтая впервые за последние годы превысили планку в 600 тыс. тонн: освоено 654 тыс. тонн. Лососевая путина принесла 378 тыс. тонн - второй результат после рекорда 2018 г.

Общий объем производства продукции из водных биоресурсов превысил 1 млн тонн.

Сальдированный финансовый результат - 41,6 млрд рублей, что на 25% выше уровня 2018 г.

В консолидированный бюджет РФ рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели края перечислили 12,7 млрд рублей (167% к уровню 2018 г.).

2019-й стал первым годом реализации в стране национальных и федеральных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач из «майского» указа президента.

Одна из задач, которая была поставлена в 2018 г. на государственном уровне – развитие экспорта. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края совместно с другими федеральными и региональными органами власти реализовали мероприятия регионального проекта «Экспорт продукции АПК», в рамках которого предстоит увеличить поставки рыбопродукции к 2024 г. до 1 234 млн долларов. В 2019 году объем экспорта достиг 837 млн долларов (128% к плановому показателю на 2019 г. и 106% к уровню 2018 г.).

Рыбохозяйственный комплекс сохраняет высокую инвестиционную активность

За девять месяцев 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 5,6 млрд рублей, тогда как в 2008 г. было вложено менее 1 млрд внебюджетных средств.

«Всего за период реализации отраслевых программ предприятия рыбохозяйственного комплекса вложили в строительство или модернизацию современных береговых рыбоперерабатывающих заводов, а также в обновление и модернизацию флота более 45 млрд рублей. Из них 17 млрд рублей – проекты, реализованные с краевой поддержкой», – рассказал министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Субсидии за счет краевого бюджета получили 15 инвестиционных проектов, объем поддержки оценивается в 182 млн рублей.

Построены и модернизированы четыре береговых завода: новые предприятия запустили компании «Вывенское» и «Камчаттралфлот», усовершенствовали производственные линии «Корякморепродукт» и «Укинский лиман». Это более 3 млрд рублей инвестиций, 349 новых рабочих мест, дополнительные 584 тонны суточной мощности по переработке водных биоресурсов и склады для хранения объемом 750 тонн мороженой продукции.

Совершенствование режимов ТОР и СПВ

«На сегодняшний день 14 рыбохозяйственных организаций с инвестиционными проектами на общую сумму более 8 млрд рублей получили статус резидентов ТОР и успешно реализуют свои планы развития – в основном по строительству и модернизации береговых производств», - рассказал министр.

Еще один резидент организовал регулярную линию по доставке свежемороженой рыбы с Камчатки в порты Дальневосточного региона.

Два предприятия – резиденты свободного порта (СПВ) – реализуют программу по созданию в Петропавловске-Камчатском порта-хаба, предназначенного для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов. Поддержку инвесторам оказывают Минвостокразвития и правительство края.

Такие проекты должны помочь в решении проблемы доставки рыбных грузов через Владивостокский логистический узел.

Работа по развитию логистики позволила в 2019 г. впервые доставить в Санкт-Петербург из Петропавловска 5 тыс. тонн рыбопродукции от камчатских производителей на единственном в мире атомном лихтеровозе «Севморпуть».

«Это знаковое событие для нашего региона. Мы давно идем по пути создания условий для использования Северного морского пути для перевалки грузов в европейскую часть Российской Федерации. Сегодня много усилий прилагается государством и бизнесом для того, чтобы эта линия заработала. Превратить разовые поставки в регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку из АТР в центральную часть Российской Федерации и страны Европейского союза – одна из задач длянас на 2020 год и ближайшую перспективу», - отметил Андрей Здетоветский.

Инвестиционные квоты – действенный инструмент

Камчатские рыбаки активно включились в программу инвестиционных квот. Подписаны соглашения по строительству восьми рыбоперерабатывающих заводов, трех современных среднетоннажных сейнеров-траулеров, четырех крупных траулеров-процессоров.

2020 г. стал первым, когда компании, за которыми государством были закреплены доли квот для инвестиционных целей, получили право осваивать эти ресурсы. Это 10 российских предприятий, 5 из которых – камчатские: «Витязь-Авто», «Укинский лиман», «Камчаттралфлот», «Заря» и РК им. Ленина.

Благодаря своим проектам инвесторы обеспечили региону дополнительно 33 тыс. тонн квот – на вылов минтая, сельди и других видов водных биоресурсов.

РК имени В.И. Ленина – первая и пока единственная компания в стране, которая успешно предъявила комиссии судно «Ленинец», построенное в России по программе инвестиционных квот.

По второму судну - «Командор» - регистрируются права собственности, квоты под этот объект инвестиций предприятие сможет получить в следующем году.

Совместная работа на результат

Но реализовывать любые инвестиционные начинания по развитию отрасли, даже при таких существенных мерах поддержки, можно только при гарантии стабильного ресурсного обеспечения, подчеркнул министр.

«Изменение системы в части изъятия у предприятий 50% квот на вылов краба пошатнуло их уверенность в стабильности и нашу, как участников реализации национальных проектов, в возможности достижения поставленных задач в случае, если тенденция изъятия у пользователей ресурсов сохранится. К этому проблемному вопросу было обращено пристальное внимание исполнительных органов власти региона», - сказал Андрей Здетоветский.

Важным событием стала заявочная кампания по переоформлению Росрыболовством договоров пользования рыболовными участками. Практически 100% договоров были переоформлены с действующими пользователями. Это говорит о сохранении платформы для дальнейшей работы.

Была отмечена и работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. Речь идет об изменениях в части возможности выгрузки уловов, добытых в режиме прибрежного рыболовства, в том числе и на береговую полосу, прилегающую к территории, на которой расположены береговые рыбоперерабатывающие объекты. Эти изменения позволили во многом снизить административные барьеры при осуществлении процедур контроля.

Еще одно немаловажное направление работы – внесение изменений в правила рыболовства. В 2019 г. министерство, совместно с КамчатНИРО, теруправлением Росрыболовства, общественными объединениями ирыбохозяйственными организациями продолжили участвовать в совершенствовании этого документа.Летом вступила в силу новая редакция правил. Она позволяет бизнесу работать в более комфортных условиях, отметил Андрей Здетоветский.

Всю рыбу – в дело

Акцент краевые власти делают и на вопросе переработки рыбных отходов – эта тема важна не только с точки зрения более полного использования сырья, но и с точки зрения санитарии и заботы об экологии.

Значимым направлением здесь является модернизация береговых перерабатывающих производств – внедрение инновационных технологий переработки рыбной продукции, в том числе комплексной переработки рыбных отходов.

«Заводы, которые сейчас построены у нас здесь в Петропавловске-Камчатском, – заводы действительно по последнему слову техники», - поделился успехами министр. Он обратил внимание, что для реализации таких проектов рыбаки решаются на серьезные вложения.

Развитие судоремонта - сфера перспективная

Сложную, но важную задачу правительство региона видит в развитии на Камчатке судоремонта. В 2019 г. специалисты оценили перспективы этого направления в порту Петропавловск-Камчатский. Определен ряд площадок, которые имеют потенциал для выполнения судоремонтных работ. Уже есть оценка потребностей в таких услугах, прикидки по экономической базе, сообщил Андрей Здетоветский.

Одной из приоритетных на данном этапе является инвестиционная площадка на территории бывшей Петропавловской судоверфи (ПСРВ), где планируется создать комплексный центр судоремонта для нужд организаций рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. Реализовывать проект предполагается с привлечением максимального объема мер государственной поддержки.

Обеспечить камчатцев недорогой и качественной рыбопродукцией местного производства – один из приоритетов

Министр подробно рассказал о повышении доступности рыбы для жителей края. Работа ведется по поручению, которое дал губернатор Владимир Илюхин. Рыбопромышленные компании без посредников продают свою продукцию через 19 специализированных нестационарных торговых объектов. Открытие в крае специализированных рыбных магазинов продолжается.

Рыбаки участвуют в ярмарках камчатских производителей: краевые власти оказывают здесь поддержку, чтобы товары шли с минимальной наценкой. Откликаются предприятия и на призыв обеспечивать рыбой пенсионеров, инвалидов, семьи, оказавшиеся в непростой ситуации. В 2019 г. ведущие рыбодобывающие предприятия края на безвозмездной основе предоставили для этих целей более 166 тонн рыбной продукции и 1080 банок консервов.

Кроме того, достигнута договоренность с ведущими рыбохозяйственными предприятиями-резидентами ТОР «Камчатка», реализующими проекты по строительству рыбоперерабатывающих комплексов, об открытии новых торговых объектов.

Это позволит обеспечить жителей Петропавловска свежей рыбой. Доставляет такую продукцию новый флот с RSW-танками.

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края продолжает работу по обеспечению любительской рыбалки и традиционного рыболовства КМНС.

Всеми важнейшими для развития отрасли направлениями – созданием благоприятного инвестиционного климата, доступной рыбой, совершенствованием законодательства – ведомство продолжит заниматься и в 2020 г., подчеркнул Андрей Здетоветский.

Fishnews