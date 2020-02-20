20 февраля 2020 года

Амур в ожидании непростых решений

Каким будет регулирование лососевой путины-2020, уже в скором времени начнут обсуждать на внеочередном заседании ДВНПС. Представители рыбацкой общественности и КМНС Хабаровского края поделились с Fishnews своим мнением: к чему стоит идти в регулировании промысла в этом году и возможен ли компромисс в традиционно острых вопросах.

Ситуация на Амуре как всегда потребует непростых решений. Напомним, в 2019 г. «красная» путина проходила здесь в условиях сильного паводка и штормов. Это серьезно осложнило работу предприятий и в то же время, по оценке науки, способствовало пропуску рыбы на нерестилища. Иначе в сравнении с предыдущим годом выглядели в крае и условия регулирования промысла: дополнительные ограничения по срокам промысла, использованию орудий лова, организации проходных дней и т.д.

Fishnews попросил глав отраслевых ассоциаций Хабаровского края, представляющих разные районы Амура, дать свою оценку итогам путины-2019 и высказаться по организации промысла тихоокеанских лососей в текущем году.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРО ХК) Сергей Рябченко указал на важность сохранения для низовья и русловой части Амура исторически сложившихся пропорций объемов вылова – нельзя допускать увеличения объемов для русловой части реки, уверен он. Не надо, по мнению главы ассоциации, еще больше ужесточать правила лова в устье Амура: «В прошлом году мощности по вылову в Николаевском районе были сокращены на 50-60% к уровню 2018 года – примерно таким количеством орудий лова и нужно работать».

Пристальное внимание ассоциация призывает обратить на растущее число заявок на традиционное рыболовство, поскольку это нередко служит прикрытием для неконтролируемого промысла.

В целом позиция АПРО ХК заключается в том, что основной промысел нужно ограничить низовьями Амура и Амурским лиманом. Лов в более узкой части, т.е. в среднем течении Амура, создает непреодолимые препятствия для прохождения производителей на нерестилища, отмечает президент объединения. «Если хотим сохранить ресурс, надо смотреть не на социально-экономические проблемы, а на рекомендации науки», – обобщил Сергей Рябченко.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА) обращают внимание на рост количества плавных сетей и их повсеместное распространение на фоне уменьшения числа ставных орудий лова. Как отметил президент объединения Александр Поздняков, если не отказаться от плавных сетей, то регулировать в скором времени будет нечего. «В этом году в региональную стратегию промысла тихоокеанских лососей вновь закладывается снижение промысловой нагрузки в Амурском лимане – идут на поводу у предприятий верхних районов. Тем не менее, наверху ситуация не улучшается, а ухудшается», – считает глава ассоциации.

Не принес результатов, по мнению представителей этих объединений, и отказ рыбопромышленников от промысла летней кеты и горбуши. «В прошлом году мы не брали летнюю кету, в этом году наука настаивает на возобновлении работы на летних лососях. Поэтому будем выходить и действовать по рекомендациям науки», – отметил президент АПРО ХК.

АРПА выступает за открытие лова, но только ставными орудиями промысла (чтобы проходы к местам нереста для производителей были свободны от сетей) и с усилением охраны на нерестилищах.

В свою очередь представители рыбацкого сообщества, которые ведут промысел в русловой части Амура, а также КМНС, напротив, уверены, что запрет на промысел летней кеты и горбуши необходимо сохранять как единственно возможную меру для восстановления популяций.

Что касается остальных мер регулирования промысла лососей на Амуре, то в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК) им дают положительную оценку. «Высказывания о необходимости снижать и ослаблять меры регулирования, которые действовали в прошлом году, мы считаем кощунственными, потому что мы только-только отступили от пропасти. Снова возвращаться к тому «геноциду» рыбы, который имел место в предыдущие годы, будет сверхнеправильным решением», – озвучил позицию ассоциации Максим Бергеля.

Свои предложения по стратегии промысла на 2020 г. и внесению изменений в правила рыболовства АРУК направила в Амурское теруправление Росрыболовства и ХабаровскНИРО в конце 2019 г. «К чему надо стремиться в краткосрочной перспективе, на путину-2020, – это введение системы проходных дней (день через день для всех районов и орудий лова), оснащение ставных орудий лова «проходными окнами» и продление отказа от летней путины: предпосылок для того, чтобы летняя кета и горбуша пришли на Амур, не усматривается», – обобщил руководитель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов.

Дополнительным пунктом АРУК намерена внести предложение о пересмотре методики расчета длины ставного орудия лова.

В работе на долгосрочную перспективу ассоциация предлагает ориентироваться на концепцию развития рыбной отрасли Хабаровского края, которая объединила бы рыбоохрану, рыболовство, рыбоводство и рыбопереработку региона. «Краю нужно выработать справедливую модель, которая позволяла бы существовать и работать одновременно предприятиям и Николаевского района, и Ульчского, Комсомольского, и др. Без стратегии мы не сможем спасти Амур и двигаться дальше». Свой проект концепции АРУК намерена представить на ДВНПС.

Основные причины сложной ситуации с промысловыми запасами Амура в Дальневосточной ассоциации рыбоводов (ДАР) (создана в конце 2019 г.) называют промышленный перелов и активность браконьерских бригад, работающих в том числе под прикрытием рыбаков-любителей и КМНС в основном русле и на нерестилищах.

«Мы обеспокоены, что 2020 год по напряжению, промысловой нагрузке и заполнению нерестилищ может оказаться таким же, как 2017», – отметил председатель ДАРа Евгений Пухкалов. «Мое мнение: на каждом притоке, речке должен стоять рыбоводный завод, тогда у этой реки будет хозяин, который обеспечит ей должную охрану. По нашим подсчетам, в совокупности мерами рыбоохраны и рыбоводства можно в течение примерно 8 лет повысить уровень запасов лососевых на Амуре до 150-200 тыс. тонн», – поделился расчетами глава объединения.

Помимо применения ограничительных мер на отдельных участках Амура, сохранения проходных дней и ограничений по орудиям лова, по словам Евгения Пухкалова, необходимо усилить внимание рыбоохране и активизировать рыбоводную деятельность.

В Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края в целом положительно оценивают путину 2019 г., «потому что рыба прошла на нерест». «Другое дело, что общая численность рыбы, заходящей в Амур, год от года снижается – это факт. Вот только ловить ее хотят все так же, – отметила президент объединения Любовь Одзял. – Должен произойти какой-то гигантский поворот в мышлении всех людей, предприятий и органов власти – нужно понять, что лосося стало меньше и подходы надо менять».

И такое понимание, по словам ее, в принципе ощущается, в том числе по мерам регулирования, жесткой системе проходных дней, установленных в прошлом году.

«Что касается нашей общей позиции, то мы не в системе «верхов» и «низов», потому что КМНС живут по всему Амуру. И я – за равномерный подход, за то, чтобы интересы всех были соблюдены. Т.е. либо всем запрещать, либо всем открывать, либо сокращать всем одинаково. Но, конечно, с учетом естественных условий», – подчеркнула Любовь Одзял.

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