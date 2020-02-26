26 февраля 2020 года

Рыбаки Хабаровского края поделились планами на путину

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края в целом поддерживает подготовленный учеными проект базовых принципов на лососевую путину, рассказал президент объединения Сергей Рябенко. У предложенных подходов есть оппоненты, дискуссионные вопросы планируется обсудить во время работы в регионе замруководителя Росрыболовства Петра Савчука.

О результатах лососевого промысла 2019 г. и планах на предстоящую путину президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко рассказал на пресс-конференции о работе отраслевого объединения.

Проекты базовых принципов, которые планируется использовать при организации лососевой путины, рассматривались на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, которое проходило 21 февраля в Южно-Сахалинске. Обсуждалась и стратегия по Хабаровскому краю. «Были очень серьезные дебаты по этому поводу», - отметил руководитель АПРОХК.

При этом он подчеркнул, что объединение выступает за рекомендации, разработанные хабаровской отраслевой наукой.

«Мы считаем, наука – это единственный сегодня институт, который выдает прогнозы, выдает рекомендации, и в конечном итоге он отвечает и за прогнозы, и за те рекомендации, которые даны, поэтому мы солидарны с позицией института, даже если это подразумевает под собой какие-то убытки для промышленности», - заявил Сергей Рябченко.

У подготовленных наукой базовых принципов есть и оппоненты. Поэтому импонирует, что заместитель руководителя Росрыболовства и председатель ДВНПС Петр Савчук прибудет в марте в Хабаровский край, чтобы со всеми заинтересованными рыбацкими ассоциациями, союзами обсудить вопросы и найти правильные решения, рассказал президент АПРОХК. При этом речь идет прежде всего о правильных решениях с точки зрения сохранения тихоокеанских лососей, добавил он.

Нынешнее заседание ДВНПС было «промежуточным», стратегии по регионам должны быть одобрены на весеннем заседании научно-промыслового совета, уже ближе к путине, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель ассоциации рассказал журналистам, какие меры регулирования планируется применять в предстоящий лососевый сезон, в том числе при организации лова на Амуре и в лимане.

В прошлом году отраслевые ассоциации решили не вести промысел летних лососей на Амуре и в лимане. В этом году объемы предусматриваются. Рыбаки планируют выставить орудия лова, для того чтобы провести мониторинг захода лососей по рекомендациям науки и по ее просьбе, сообщил Сергей Рябченко. В 2019 г., по его словам, отследить заход на нерестилища летних лососей не удалось.

Заполнение нерестилищ по осенней кете оценивается неплохо, особенно в Амгуни. Это связано с проходными днями, с паводком, с тем, что предприятия вынуждены были прекратить промысел на семь-десять дней раньше, заявил руководитель АПРОХК. Николаевский район освоил выделенные объемы меньше чем на 50%, Ульчский – на 71%, верхние районы – на 79%, то есть предприятия сработали с убытками.

Прокомментировал руководитель ассоциации и вопрос с распределением объемов между муниципальными образованиями. Здесь нужно следовать известному принципу: когда возникает проблема с запасом, рыболовство смещается в устьевую часть, в морское прибрежье, считают в ассоциации.

Fishnews