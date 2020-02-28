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Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Владимир Кашин: Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

«Мы при поддержке руководителя фракции партии КПРФ Геннадия Зюганова обратились в администрацию президента РФ и нашли полное взаимопонимание в вопросе недопустимости попыток модернизации исторического принципа во избежание принятия решений, которые могут ввергнуть рыбодобывающую отрасль в кризис», - рассказал глава профильного комитета Госдумы Владимир Кашин.

Федеральная антимонопольная служба предприняла новую попытку добиться замены исторического принципа распределения квот на аукционы. Эти предложения прямо противоречат постановлению Госдумы, принятому в апреле 2019 г. при обсуждении и рассмотрении закона о крабовых аукционах, отметил председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин в интервью Fishnews.

«Тогда же Госдума рекомендовала правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов. Вместе с тем, по нашей информации, на сегодняшний день постановление Госдумы и данное в его реализацию поручение правительства не выполнены», - рассказал депутат.

Он подчеркнул, что нынешний рост показателей рыбного хозяйства – по вылову, экспорту, норме потребления рыбопродукции – связан со стабильностью «правил игры», то есть с историческим принципом. Вместе с тем перед отраслью стоят еще более грандиозные задачи – нарастить объемы вылова до 7 млн тонн, расширить присутствие России в Мировом океане, увеличить в разы масштабы обновления флота и береговых производственных мощностей, удвоить стоимость экспорта рыбной продукции, создать простую и прозрачную логистическую цепочку поставки рыбы в центральные регионы страны, напомнил парламентарий.

«Замена исторического принципа на систему аукционов сведет на нет нынешние достижения отрасли, разорит малый бизнес, поставит под угрозу существование рыболовецких поселков в регионах Севера и Дальнего Востока», - уверен Владимир Кашин.

Он обратил внимание, что в начале 2000-х гг. аукционная торговля квотами привела к глубокому кризису отрасли, ее убыточности и финансовой зависимости от иностранного капитала, масштабному браконьерству, фактическому уничтожению рыбопромыслового флота.

«В настоящее время мы при поддержке руководителя фракции партии КПРФ Геннадия Зюганова обратились в администрацию президента Российской Федерации и нашли полное взаимопонимание в вопросе недопустимости попыток модернизации исторического принципа во избежание принятия решений, которые могут ввергнуть рыбодобывающую отрасль в кризис», - сообщил депутат.

Он отметил, что на одно из ближайших заседаний комитета планируют пригласить руководство Федеральной антимонопольной службы - обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность иных подходов к развитию конкуренции в рыбной отрасли.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерствоправительство
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