28 февраля 2020 года

Промзапасы Южной Атлантики обсудят ученые разных стран

В Буэнос-Айресе 2 марта пройдет научная конференция, посвященная исследованиям водных биоресурсов Южной Атлантики и приантарктических вод. Участие примут руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Сейчас специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН проводят оценку промысловых запасов Антарктики. Экспедиция посвящена исследованию криля, а также сохранению наследия, связанного с ролью России в открытии Антарктиды и изучении Антарктики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, российская делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым участвует в торжественных мероприятиях в рамках кругосветной экспедиции парусников ФАР. Напомним, кругосветка посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

27 февраля в Монтевидео Илья Шестаков и Кирилл Колончин провели встречу с министром животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая Энцо Бенечем.

Fishnews