05 марта 2020 года

ФАС приготовила новый нацплан развития конкуренции

Федеральная антимонопольная служба должна до 1 апреля внести в правительство проект национального плана развития конкуренции до 2025 г. Подготовка документа привлекла большое внимание в связи с инициативами ведомства по изменению принципов распределения квот.

«Мы обязаны, как ФАС, до 1 апреля внести в правительство РФ для последующего уже представления президенту новый национальный план развития конкуренции до 2025 года», – рассказал на правительственном часе в Госдуме руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Он заявил, что ведомство подготовило проект указа президента и в ближайшее время внесет его в правительство. При этом он призвал депутатов поучаствовать в рассмотрении основных направлений, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава антимонопольной службы напомнил, что национальный план – это документ стратегического планирования на долгие годы вперед.

Подготовка нацплана развития конкуренции привлекла большое внимание в связи с предложениями ФАС об изменении системы доступа к ресурсам в рыбной отрасли. После того как в СМИ прошел ряд материалов на эту тему, ведомство заявило, что не предлагает отбирать или перераспределять квоты по действующим договорам. Но дальше нужно перейти на электронные торги с инвестиционными условиями.

Игорь Артемьев, встречаясь перед правительственным часом с депутатами, вновь раскритиковал исторический принцип в рыбной отрасли. При этом глава службы заверил, что ведомство не посягает на договоры, которые были заключены на очередной период. Но нужно принять законодательный акт, что по истечении этих 15 лет «рыбные квоты должны распределяться на конкурсах или аукционах».

Fishnews