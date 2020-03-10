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ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Инициатива ФАС об изменении принципов распределения квот прозвучала на фоне вопросов к выполнению верфями заказов под инвестиционные квоты и влияния на работу предприятий эпидемии коронавируса.

Глава ФАС Игорь Артемьев, описывая ситуацию в рыбной отрасли на встрече с депутатами Госдумы, как всегда, не пожалел мрачных красок: квоты достаются предприятиям бесплатно, собственникам компаний подарено 8 трлн рублей, изъятых в том числе из социальной сферы. Большая часть собственников при этом, по его словам, проживает за границей. «А по какой цене рыба в наших магазинах? Она дороже мяса, – привел любимый аргумент ФАС ее руководитель. – И это при том, что ресурс передается бесплатно. Это как? С чем это можно сравнить?»

Как формируется цена на рыбные товары в магазинах и какова роль в этой цепочке других звеньев, помимо добывающих предприятий, Игорь Артемьев уточнять не стал.

И опять отсылка к результатам крабовых торгов, к поступлениям от них в бюджет. «А ведь мы не трогаем ни рыбу, ни креветку. А сколько там этих денег, которые можно было бы получить, – на аукционах, на конкурсах и через налоги. Давайте направим их в социальную сферу», – призвал руководитель ФАС депутатов.

В то же время в своей эмоциональной речи он не забыл отметить, что ведомство «не хочет дестабилизации рыбной отрасли» и не посягает на договоры, которые были заключены на 15 лет. Но нужно принять законодательный акт о том, что по истечении этого срока «рыбные квоты должны распределяться на конкурсах или аукционах».

Конкурсы и аукционы – разные способы выбора победителей. Что конкретно предлагается, в ведомстве пока не уточнили. Отвечая на запрос Fishnews, ФАС вновь прислала комментарий замглавы ведомства Михаила Евраева о том, что действующие договоры должны сохраниться, но в дальнейшем нужно перейти на электронные торги с инвестиционными условиями».

Учитывая, что новые договоры на доли квот, заключенные на 15 лет, начали действовать только в прошлом году, горизонт планирования выглядит изрядным. Всего несколько лет назад власти ввели инвестиционные квоты, причем уже встала проблема с готовностью верфей в срок исполнять заказы на постройку судов. Только осенью государство опробовало крабовые аукционы. Тот же коронавирус и введенные в связи с ним ограничения показали, сколь неожиданные факторы могут влиять на работу флота и состояние рынков. Но, видимо, для отрасли опять готовят смену правил.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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