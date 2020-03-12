12 марта 2020 года

Перспективы исторического принципа обсудили в Москве

Правительство Мурманской области, Минсельхоз и Росрыболовство пришли к единой позиции по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Встречу в Москве провели министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

По итогам трехсторонней встречи в Москве Андрей Чибис рассказал, что между правительством региона, Минсельхозом и Росрыболовством «достигнута единая позиция по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот».

Напомним, что обсуждения правил доступа к ресурсу в рыбной отрасли вновь привлекли широкое внимание после того, как стало известно об инициативе ФАС заменить исторический принцип аукционами. Правда, затем антимонопольная служба уточнила, что изменения предлагается ввести после того, как завершится действие нынешних договоров на доли квот.

Рыбный рынок Заполярья подержат любители

По словам Андрея Чибиса, поддержаны на федеральном уровне и предложения области по законодательным изменениям в части любительской рыбалки. Предполагается дать возможность жителям прибрежных населенных пунктов добывать ограниченный объем водных биоресурсов для личного пользования и продажи. По мнению губернатора, такая мера позволит решить важные для региона задачи: расширить легальную самозанятость населения и повысить доступность рыбы и рыбной продукции для северян.

«Мы вышли с инициативой внести изменения в федеральное законодательство о любительском рыболовстве и предоставить возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах нашего региона, не просто добывать водные биоресурсы, но и легально реализовывать свой улов. Наше предложение поддержали, – заявил глава региона. – В ближайшее время будем вносить соответствующие изменения в действующее законодательство и надеемся, что их примут».

Fishnews