24 марта 2020 года

Коронавирус меняет ситуацию на рынке

Федеральные ведомства будут ежедневно отслеживать ситуацию с объемами поставок и спросом на продукты. По итогам этой работы могут готовиться предложения об ограничении экспорта тех или иных групп товаров.

Возможны ограничения экспорта

Новые поручения по работе в условиях пандемии коронавируса даны по итогам совещания, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и Росздравнадзор в соответствии со своей компетенцией должны обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарства. Информация об этом должна направляться в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав, сообщает корреспондент Fishnews.

В еженедельном режиме Министерству промышленности и торговли, ФТС, Минсельхозу и Россельхознадзору поручено предоставлять в правительство предложения об ограничении экспорта соответствующих групп товаров.

Замещению импорта хотят добавить поддержки

Правительство ранее приняло план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии. Теперь должны быть запланированы новые шаги. «В течение ближайших дней должен быть подготовлен комплекс дополнительных шагов, которые позволят нам справиться с этой серьезной угрозой. Здесь речь идет о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, строительной отрасли, дополнительных мероприятиях по импортозамещению», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Минэкономразвития должно представить предложения по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению.

Особый порядок для экипажей

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ, которое Михаил Мишустин провел 20 марта, таже дан ряд поручений.

Роспотребнадзору была подставлена задача до 23 марта установить особый порядок организации противоэпидемиологических мероприятий в отношении прибывающих на территорию России водителей автомобилей и автобусов, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения.

На момент подготовки материала ведомство не ответило на запрос редакции, направлен ли такой порядок в правительство.

Fishnews