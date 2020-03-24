24 марта 2020 года

Второй траулер «Норебо» получил главный двигатель

На «Северную верфь» пришел главный двигатель для траулера «Капитан Геллер» – второго судна в серии, строящейся по заказу группы «Норебо». На головном судне «Капитан Соколов» готовятся к началу установки и монтажа основного оборудования.

Санкт-петербургская «Северная верфь» сообщила о доставке двигателя для второго судна проекта 170701 «Капитан Геллер», которое строится для группы «Норебо». К монтажу двигателя приступят после установки и стыковки всех кормовых днищевых секций с бортами.

На головном траулере серии - «Капитане Соколове» - идут испытания отсеков и установка патрубков донно-бортовой арматуры. Судостроители завершают работу по формированию фундаментов и готовятся к началу погрузки, установки и монтажа на заказ основного оборудования.

«У третьего траулера «Капитан Осташков» формируется корпус из укрупненных блоков, изготавливаются и монтируются трубопроводы, а у четвертого траулера, носящего имя «Капитан Брейхман», изготавливаются днищевые секции», – рассказали в пресс-службе верфи.

27 марта в эллинге завода запланирована закладка пятого траулера «Капитан Тузов».

Всего для группы «Норебо» верфь строит десять траулеров-процессоров. Суда длиной более 81 м предназначены для вылова рыбы донными и пелагическими тралами на Северном и Дальневосточном бассейнах. Все траулеры будут оснащены многофункциональными рыбоперерабатывающими фабриками, позволяющими выпускать филе и другие виды рыбной продукции, и рассчитаны на безотходное производство.

Fishnews