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Хрупкий лед не останавливает любителей зимней рыбалки

По тонкому льду

Каждая зима в России традиционно сопровождается обилием сводок МЧС о провалившихся или уплывших на льдинах рыболовах. Fishnews попытался найти ответ на давний вопрос: как заставить приверженцев опасного хобби быть благоразумнее?

Проблема с выходом местного населения на лед актуальна, кажется, для всей России. С наступлением зимы в разных концах страны спасатели вступают в неравный бой с рыбацким азартом. Особенно тяжела ситуация в прибрежных районах, где льдину с «мамонтятами» может запросто унести в открытое море.

В Приморье частым итогом безответственного поведения рыболовов становятся утонувшие автомобили – введенный в 2018 г. штраф за выезд на лед не помогает. В январе этого года на Русском острове провалилось сразу более 30 машин – мест для парковки на берегу не хватило.

Этой зимой, пожалуй, больше всех прославился неосторожными рыболовами Сахалин: сотрудники МЧС проводили многочасовые спасательные операции в заливе Мордвинова – на льдинах уплывали по 300-600 человек разом. В итоге любителям опасного развлечения пригрозили, что впредь их будут эвакуировать без снаряжения, – спасатели понадеялись, что хотя бы угроза потерять буры и снасти сделает народ осторожнее.

Предупреждения о плохой погоде и хрупком льде регулярно публикуются на сайте областного управления МЧС, звучат по радио и телевидению, массово рассылаются в SMS, однако рыболовы по-прежнему смело отправляются за корюшкой и навагой. Между тем Сахалинская область остается регионом, где штрафы за выход или выезд на лед в опасный период до сих пор не введены.

Казалось бы, все очевидно: нужно принимать поправки, ловить и штрафовать: если не работают слова и инстинкт самосохранения, остается бить рублем. Однако вся область понимает: так проблему решить не получится.

Рыбалку на Сахалине и Курилах любят не то что многие, а почти все поголовно – рыбаки есть в каждой семье. Популярность этого хобби в последние десятилетия возросла чрезвычайно – стали доступнее автомобили, палатки, в продаже появилось много разных снастей.

Предупреждениям от МЧС народ не особо доверяет, в основном перед выходом ориентируется на прогнозы погоды с профильных зарубежных сайтов. От спасателей хотят больше информации – где конкретно лед тонок, а где прочен, отжимной или прижимной ветер. Пока, к сожалению, особой точности ни МЧС, ни областное управление Росгидромета обеспечить не могут.

Изменчивая погода порождает еще одну проблему: в случае введения административной ответственности за выход на лед в запретные периоды невольным нарушителем рискует стать даже законопослушный рыбак. Возникнет ситуация: утром человек выходит на рыбалку, бурит лунку, садится и ловит весь день, в обед поднимается ветер, МЧС оперативно объявляет запретный период, возвращающегося вечером рыболова «принимают» и выписывают штраф. Как избежать этого, пока не придумали.

Народ не останавливает угроза гибели – не остановят и штрафы, уверена администратор группы «Рыбаки Сахалина» в Telegram Любовь Стримжа. Рыбачит она с детства, первую свою камбалу поймала в 11 лет. Сейчас в тематической группе более тысячи участников, из которых около 700 – завсегдатаи. Представлены практически все районы области.

По мнению собеседницы Fishnews, спасателям следует минимизировать риски для рыбаков усилением разъяснительной работы.

Например, разработать инструктаж, как вести себя на оторвавшейся льдине. Что делать, если провалился под лед, стараниями МЧС уже знают многие, а как не усугубить ситуацию, когда тебя уносит в море, точно не известно. Массово рассылаются ролики, на которых, например, под смех более удачливых соседей рыболовы пытаются направить льдину к берегу, используя буры как весла. Нужно знать, куда звонить, как оказать помощь попавшим в беду.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Хрупкий лед не останавливает любителей зимней рыбалки
  • Сотрудникам МЧС на Сахалине этой зимой приходилось снимать со льдин до шестисот человек за одну спасательную операцию. Фото «Сахалининфо»
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