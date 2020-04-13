13 апреля 2020 года

Системообразующие предприятия определят по новым признакам

Актуализированный перечень системообразующих организаций должен быть подготовлен к 17 апреля, сообщили в Минэкономразвития. При этом ведомство заявило о новых критериях отбора предприятий.

Напомним, что в варианте перечня системообразующих организаций, который ранее попал в СМИ, оказалось всего три компании рыбного хозяйства. Между тем в отрасли гораздо больше предприятий, которые заслуживают такой статус, прокомментировали в рыбохозяйственных бизнес-объединениях.

Список был составлен на основании трех утвержденных в 2015 г. критериев, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ. Это годовая выручка, размер налоговых отчислений за последние три года и численность персонала.

«Однако анализ показал, что эти подходы не позволяют включить в список ряд предприятий из важных для экономики страны отраслей; при этом ряд компаний, попавших в него по формальным признакам, работают в отраслях, которые не являются системообразующими», - заявили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

В результате определено более 70 ключевых отраслей, по каждой из них сформулированы свои критерии для включения в перечень.

«В каждой сфере утвердили объективные показатели, которые позволят нам отобрать крупнейшие, важные для экономики страны предприятия и, соответственно, мониторить ситуацию на этих предприятиях», - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава ведомства рассказал, что новые критерии утвердили на правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Актуализированный перечень системообразующих организаций должен быть подготовлен к 17 апреля.

В Минэке отметили, что включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства. «Предприятия должны пройти стресс-тестирование, раскрыть информацию банкам, должна быть сделана модель рисков. Будут внимательно изучены в первую очередь возможности собственников и банков по поддержке этих компаний», - заявили в пресс-службе.

Fishnews